Bruyneel: ’Lance heeft voor mij al die Tours gewonnen’

Bruyneel is voor zijn aandeel in het dopingschandaal rond Armstrong levenslang geschorst door de UCI en mag als gevolg daarvan geen enkele officiële functie bekleden in de wielersport. „Wielrennen is mijn leven geweest, nog altijd”, aldus Bruyneel.

Hij vervolgt: „Ik zit vanaf jonge leeftijd in de wielersport, heb het altijd zelf met veel plezier gedaan en ben ook altijd graag sportdirecteur geweest. Ik kijk nog altijd zeer graag wielrennen op televisie en heb óók nog altijd een mening. Waarom zou ik die mening niet meer mogen geven? Het is een vrije wereld. Wordt mijn mening aanvaard, dan is dat goed. Wordt ze niet in dank afgenomen, dan is het ook maar zo.”

Armstrong

Uiteraard komt Armstrong aan bod. „We hebben nog altijd bijna dagelijks contact”, vertelt Bruyneel. „Bellen, whatsapp. Lance is ook iemand die vooruit kijkt, zonder wrange gevoelens. Je kunt er toch niets meer aan veranderen. Het gaat goed met hem, hij heeft bepaalde projecten en ambities, en met zijn gezin gaat het ook goed.”

Over hun gezamenlijk verleden, wat resulteerde in de levenslange schorsing, is Bruyneel duidelijk.„Ik ga nooit zeggen dat ik een slachtoffer ben van mijn tijd of het systeem”, aldus de Belg. „Als je zelf bepaalde beslissingen neemt, moet je daar ook zelf achteraf de verantwoordelijkheid van dragen. We hebben bepaalde dingen toen misschien arrogant aangepakt, dat ga ik niet ontkennen en daar ben ik ook in meegegaan. Maar als puntje bij paaltje komt en je kijkt terug op die tijd...”

De beste

Volgens Bruyneel wordt er met twee maten gemeten. „Ook al staat Lance niet meer op het palmares van de Tour, toch vind ik dat hij en onze ploeg die Tours allemaal gewonnen hebben. Je kan toch moeilijk een periode van zeven jaar Tour de France hebben zonder dat er een winnaar is. Als ze zijn titel afpakken, dan moeten ze een andere winnaar aanduiden. Er is niemand opgestaan om te zeggen: ’Hoi, ik win de Tour.’ Niet de tweede, niet de derde, niet de tiende… Ze hebben dat allemaal niet gezegd. Dat is tekenend voor die tijd.”

Armstrong was voor Bruyneel gewoon de beste. „Elke kampioen was de beste van zijn generatie, van dat bepaald tijdperk. Met alle voor- en nadelen die eraan verbonden waren. Ik zie niet in waarom dat niet zo zou geweest zijn in de periode van Armstrong. Toen wij succes hadden, dan was dat omdat wij in die periode de beste waren.”

Over zijn eigen toekomst kon Bruyneel niet veel zeggen. „Ik ben er mij van bewust dat mijn schorsing levenslang is. Ik heb veel mogelijkheden gehad maar door de persoonlijke problemen die ik heb gekend en door mijn schorsing op sportief vlak zijn die soms in het water gevallen. Een aantal projecten werden hierdoor gesaboteerd. Het is zoals het is.”