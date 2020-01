Ook Lewis Hamilton geeft gul voor Australië

Ook Formule 1-wereldkampioen Lewis Hamilton heeft laten weten dat hij 500.000 Australische dollars (omgerekend ruim 300.000 euro) wil doneren. Dat geld is bedoeld voor de brandweer in Australië en instellingen die zich bezighouden het welzijn van de dieren.

„Ik heb er veel verdriet van dat er een miljard dieren in Australië op een verschrikkelijke manier om het leven zijn gekomen....Mijn liefde voor dieren is geen geheim en ik kan niet anders dan rouwen over deze onschuldige beesten. Sommige soorten worden nu nog meer met uitsterven bedreigd”, schrijft Hamilton op Instagram.

In Australië is inmiddels een gebied zo groot als Zuid-Korea afgebrand, tientallen miljoenen dieren zijn gestorven en ook zeker 27 mensen kwamen om het leven.