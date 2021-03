Parijs-Roubaix ondanks lockdown voorlopig niet op de helling

Vorig seizoen ging de wedstrijd niet door vanwege de uitbraak van de coronapandemie en ook dit jaar komt het coronavirus gevaarlijk dicht bij. De regio Hauts-de-France, in Noord- Frankrijk waar de aankomstplaats van de klassieker ligt, moet immers voor vier weken in lockdown, terwijl Parijs-Roubaix op 11 april op de agenda staat. Al wil dat niet zeggen dat Parijs-Roubaix daarom op de helling staat.

De Franse eerste minister Jean Castex heeft donderdagavond nieuwe maatregelen aangekondigd voor Frankrijk. In 16 departementen, waaronder de regio Parijs en het aan België grenzende Hauts-de-France, geldt vanaf vrijdagavond om middernacht een lockdown. Maar de renners die Parijs-Roubaix rijden, hoeven daarom nog niet te vrezen.

Ook Paris-Nice liep vorige week door een departement in Frankrijk dat in lockdown was. Het departement van de Alpes-Maritimes was in weekendlockdown en de avondklok gold er vanaf 18 uur. Paris-Nice wijzigde wel een aankomstplaats, maar stoppen met koersen was er niet aan de orde.

Ook in Noord-Italië werd/wordt gekoerst terwijl er sprake is van een lockdown. De verstrengde maatregelen in het Noorden van Frankrijk willen dus zeker niet automatisch zeggen dat Parijs-Roubaix op de helling staat. Profsporten in de buitenlucht zijn bovendien nog steeds toegestaan. Zo zal LOSC Lille ook gewoon blijven voetballen. Alleen een Parijs-Roubaix afwerken mét publiek zal allicht onmogelijk zijn.

Philippe Gilbert is de laatste winnaar. Hij won in 2019 de laatste editie van de Hel van het Noorden. Niki Terpstra is de laatste Nederlandse winnaar (2014). Mathieu van der Poel heeft dit wielermonument voor dit jaar als een van zijn hoofddoelen staan.