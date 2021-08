Premium Het beste van De Telegraaf

Leeuwarder club wint na 5,5 jaar eindelijk weer wedstrijd in Eredivisie Henk de Jong blijft bij Cambuur hameren op goed voetbal: ’Mensen denken soms dat ik gek ben’

Door Jeroen Kapteijns

Henk de Jong instrueert zijn spelers Ⓒ ProShots

LEEUWARDEN - Uit volle borst werd ’t Woanskip van de koningin van het Friese levenslied Anneke Douma meegezongen, terwijl de spelers van SC Cambuur hun rondje liepen langs de feestende tribunes. De 2-0 zege op FC Twente werd uitbundig gevierd en dat mocht ook wel, want het was vijfenhalf jaar geleden, dat de Leeuwarder club voor het laatst een Eredivisie-wedstrijd had gewonnen.