Jan Smeekens (33) stopt met schaatsen

„Mijn keuze is best dubbel. Aan de ene kant heb ik enorm veel liefde voor de sport, waardoor ik deze beslissing super moeilijk vind. Je neemt afstand van iets waar je vrijwel je hele leven aan gewijd hebt. Het schaatsen heeft mij ontzettend veel gebracht”, aldus Smeekens op de site van Jumbo-Visma.

„Ik ben momenteel 33 en ook dit jaar was ik nog actief op de EK en WK afstanden. Dat is een mooi gegeven. Ik merk alleen dat mijn lichaam opraakt. Om eerlijk te zijn, heb ik dit seizoen geen wedstrijd gereden zonder pijn. Daar komt bij dat er met de internationale wereldtop nog een gat van een kleine halve seconde te dichten is. Het moet dus nog veel beter en als ik naar mijn lichaam luister, denk ik niet dat dat er nog in zit. Ik heb geen zin om dan maar voor 99 procent met mijn sport bezig te zijn. Ik heb altijd alles of niks gespeeld en mijn volledige ziel en zaligheid erin gestopt. Als ik merk dat ik dat niet meer kan doen, dan blijft de keuze om te stoppen natuurlijk lastig, maar is dit wel de enige juiste optie.”

Smeekens is voormalig wereldkampioen op de 500 meter. In Gangneung veroverde de sprinter goud in 2017. Het is een van de hoogtepunten van zijn schaatscarrière, zo ook de zilveren medaille op de 500 meter bij de Olympische Spelen in Sotsji in 2014.

Smeekens is de tweede schaatser van Team Jumbo-Visma die deze week zijn schaatsen aan de wilgen hangt. Eerder besloot ook Douwe de Vries te stoppen.