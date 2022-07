Opnieuw forse oefennederlaag voor Feyenoord

Boëtius speelde het ’derde halfuur’ mee in de oefenpot die vier keer een half uur duurde. De door Feyenoord opgeleide vleugelaanvaller zou openstaan voor een derde verbintenis bij zijn club, maar er is momenteel geen sprake van bewegingen in die richting. Boëtius richt zich eerst op zijn fitheid. In dat opzicht kon hij verheugd zijn met de speelminuten die hij nu al in de benen heeft gekregen.

Feyenoord maakte weinig indruk tegen de ploeg die vorig seizoen als promovendus tot het einde toe meestreed om de Belgische titel. Het kwam na 44 minuten op achterstand door een goal van oud-Feyenoorder Bart Nieuwkoop. Dennis Eckert Ayensa maakte er volledig vrij bij de tweede paal 0-2 van na een klein uur spelen. In het vierde half uur maakte Ross Sykes er uit de rebound 0-3 van. Doelman Thijs Jansen stopte eerder een strafschop, na een overtreding van Mark Diemers. Toch werd het ook nog 0-4 voor Union, door Ilyes Ziani die laat in het duel nog een treffer meepakte.

Slot stuurde het eerste uur zijn voorlopige basiself het veld in. Javairo Dilrosun maakte direct zijn basisdebuut en was de meest dreigende Feyenoorder, terwijl Lutsharel Geertruida op ’zes’ de meeste indruk maakte. Jorrit Hendrix was de linksback. Op die positie speelde hij eerder ook enkele malen bij PSV. In het tweede uur kwamen voornamelijk de jeugdige talenten van de Rotterdammers aan bod. Feyenoord houdt zondag zijn traditionele Open Dag.

Opstelling Feyenoord eerste uur: Bijlow; Pedersen, Trauner, Senesi, Hendrix; Geertruida, Aursnes, Toornstra; Jahanbakhsh (30. Walemark), Danilo, Dilrosun.

Opstelling Feyenoord tweede uur: Jansen; Benita, Valk, Diemers, Baars; Hartjes, Taabouni, Boëtius (90. Karim); Wålemark (90. Milambo), Groen, Naujoks