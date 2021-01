Dakar Rally-veteraan Kees Koolen over toekomst: ’Alles wordt elektrisch’

Kees Koolen finisht deze Dakar-editie samen met zijn navigator Jurgen van den Goorbergh als zesde. Multimiljonair Koolen investeert al jaren in duurzame energie. Ⓒ ANP/HH

Jeddah - Een pandemie of niet, de internationale Dakar-karavaan heeft de grote ronde door Saoedi-Arabië voltooid. Bijzonder was de aankondiging van organisator ASO dat in 2030 alle voertuigen op schone energie moeten rijden. Is dat realistisch? Kees Koolen, multimiljonair en de hoogste geëindigde Nederlandse coureur in de rally, gelooft in deze missie. „We zullen innovatief moeten worden.”