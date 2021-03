Oud-bondscoach wegatletiek Wim Verhoorn (79) overleden

„Een visionair die zijn tijd ver vooruit was”, vindt oud-marathonloper Jacques Valentin die toentertijd getraind werd door Verhoorn. „Hij startte bijvoorbeeld met Running Clinics en dameswedstrijden en trainde ook koning Willem-Alexander in aanloop naar zijn marathon in New York van 1992.”

Verhoorn trainde de koning via de Centurions, een kleine groep van captains of industry waaronder de directeuren van Schiphol en de Rotterdamse haven. „Iedere zondagochtend verzamelden we in De Bilt om samen te trainen”, vertelt oud-voorzitter Johan van Dijk. „Wim was de drijvende kracht achter dit mooie illustere groepje waar Gerrie Knetemann ook deel van uitmaakte. Hun slogan was ’Running for a better life’.”

"Als een atleet midden in de nacht een zoute haring wilde regelde hij dat"

„Wim was een echte regelneef en regelde alles voor de topatleten”, vindt Gerard Nijboer, zelf jarenlang Nederlands recordhouder op de marathon en winnaar van Europees marathongoud in 1982 en Olympisch zilver in Moskou 1980. „Als een atleet midden in de nacht een zoute haring wilde regelde hij dat. Hij kookte voor zijn atleten en masseerde. Tegelijkertijd zag hij als een van de eersten de commercie in de wegatletiek. Een inspirerend man.”

„Wim was de grote man kort nadat Nijboer de wegatletiek een enorme duw gaf in Nederland”, vertelt oud-marathonloper Marti ten Kate. „Hij was een manusje van alles en regelde samen met manager Roelof Veld wedstrijden voor je, evenals startgeld. Hij ontzorgde je als sporter.”

Roelof Veld, vóór Nijboer Nederlands recordhouder op de marathon noemt Verhoorn dé promotor van de zowel de nationale als internationale wegatletiek. „Wim was de organisator van trainingsweekenden rondom de grote wedstrijden en stond altijd pal voor en achter de atleten. Hij was de grondlegger van grote groepsreizen naar met name de New York marathon en had heel goede contacten met atleten, organisaties en trainers.”