Internazionale weet voor vierde keer op rij niet te winnen in de Serie A

Inter staat na 29 wedstrijden vierde in de Serie A, met 51 punten. Dat zijn er evenveel als titelverdediger AC Milan, dat later op vrijdag nog tegen Empoli speelt. Koploper Napoli, dat op 71 punten staat, speelt nog uit tegen Lecce.

De bezoekers uit Milaan begonnen in Salerno met Stefan de Vrij en Denzel Dumfries. Robin Gosens maakte op aangeven van Romelu Lukaku in de 6e minuut al de openingstreffer. Inter verzuimde daarna de score verder op te voeren. Daardoor kon nota bene oud-Inter-middenvelder Antonio Candreva in de laatste minuut van de officiële speeltijd alsnog gelijkmaken met een verdwaalde voorzet vanaf de rechterflank. Bij Salernitana werd Tonny Vilhena in de slotfase gewisseld.

Voor Inter is het de zesde wedstrijd op rij dat er niet wordt gewonnen, als je ook de beker en de Champions League meetelt. De vorige drie wedstrijden in de Serie A werden verloren.