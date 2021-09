Publiek fluit Stefanos Tsitsipas uit na lange verkleedpartij op US Open

„Ik heb niets fout gedaan, dus ik snap het niet”, zei Tsitsipas, nadat hij de Fransman Adrian Mannarino in vier sets had verslagen: 6-3 6-4 6-7 (4) 6-0. „Ik houd van de fans, maar sommige mensen begrijpen het niet. Ze hebben nooit getennist op hoog niveau en begrijpen dus niet hoeveel moeite het kost om te doen wat wij doen. We hebben soms gewoon een korte pauze nodig.”

De 23-jarige Griek vroeg na verlies van de derde set een toiletpauze aan. Hij ging de kleedkamer in om zich op te frissen en een schoon shirt aan te trekken. Tsitsipas bleef ruim zeven minuten weg. Mannarino probeerde ondertussen op de baan een beetje in het ritme te blijven door wat ballen te serveren. Na de lange verkleedpartij won Tsitsipas de set met 6-0. „Hij heeft niets fout gedaan, dit is toegestaan”, zei de Fransman. „Het ligt aan de regel, die is verkeerd. Het haalt het tempo uit de partij.”

Mannarino reageerde een stuk milder dan Murray. De voormalig nummer 1 van de wereld was behoorlijk gefrustreerd nadat hij in de eerste ronde in vijf sets had verloren van de Griek. Voorafgaand aan de beslissende set bleef Tsitsipas acht minuten weg om zich om te kleden. „Ik denk dat hij een geweldige speler is, maar ik heb nul tijd voor dit soort gedoe”, zei Murray. „Ik heb mijn respect voor hem verloren. Als je in een zware wedstrijd zoals deze ineens zeven, acht minuten stopt, dan raak je eruit. Het kan geen toeval zijn dat dat gebeurt op zulke momenten. Ik baal want ik voelde dat het de uitkomst van deze partij heeft beïnvloed.”