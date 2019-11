Aanvoerder Koopmeiners verlengt bij AZ

Koopmeiners, afkomstig van Vitesse ’22 uit Castricum, doorliep vanaf 2009 de gehele jeugdopleiding van AZ. De linkspoot debuteerde op 1 oktober 2017 in de met 4-0 uitwedstrijd tegen Feyenoord voor de Alkmaarse hoofdmacht. Drie weken later, tijdens zijn basisdebuut tegen FC Utrecht, maakte hij zijn eerste doelpunt.

Koopmeiners kwam tot dusver 91 officiële duels uit voor het eerste elftal van AZ. Aan de start van het huidige seizoen werd hij door Arne Slot gebombardeerd tot aanvoerder. Die functie bekleedt hij ook bij Jong Oranje.

Koopmeiners stelde in een reactie blij te zijn met de verlenging en opwaardering van zijn contract: „Ik voel me erg thuis bij AZ, loop hier al vanaf mijn tiende rond. Het gaat sportief goed, dan is het mooi dat ik daarvoor beloond word”, aldus de middenvelder die graag een prijs wil winnen met zijn club. „Dat is altijd een doel geweest.”

Max Huiberts noemde de nieuwe verbintenis van Koopmeiners ’geweldig’. „Teun maak als aanvoerder een stormachtige ontwikkeling door”, meende de technisch directeur. „Het is sinds zijn debuut snel gegaan en de rek is er nog niet uit. Teun kan nog veel beter. Zijn volgende stap kan het Nederlands elftal zijn. Dát heeft hij ook in zijn hoofd zitten.”

Brandenburg

AZ heeft de baas van de succesvolle jeugdopleiding Paul Brandenburg (42) beloond met een nieuw contract. Zijn verbintenis is opengebroken en met vier jaar verlengd, tot medio 2024. Hij is sinds 2009 werkzaam bij AZ. Eerst fungeerde Brandenburg als jeugdtrainer en in november 2015 werd hij aangesteld als hoofd opleiding, als opvolger van Aloys Wijnker.

Onder leiding van de Heerhugowaarder groeide het aantal jeugdspelers van AZ dat doorstroomde naar de A-selectie naar 50 procent, meldt de huidige nummer twee van de eredivisie.

De AZ-talenten Calvin Stengs en Myron Boadu debuteerden afgelopen dinsdag voor het Nederlands elftal in de laatste EK-kwalificatiewedstrijd tegen Estland (5-0). Eerder maakte ook Guus Til (nu bij Spartak Moskou onder contract) zijn entree bij Oranje en debuteerde Pantelis Hatzidiakos voor Griekenland. Al deze spelers zijn afkomstig uit de jeugdopleiding van AZ.