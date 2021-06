Transfers en geruchten: Paulinho verlaat Guangzhou vanwege coronapandemie

MAANDAG 21 JUNI

Paulinho vertrekt bij Guangzhou

8.26 uur: De Braziliaan Paulinho vertrekt bij de Chinese club Guangzhou. De oud-speler van Barcelona had nog een doorlopend contract van twee jaar, maar vanwege de coronapandemie en de reisrestricties hebben de club en Paulinho besloten uit elkaar te gaan.

De 32-jarige Braziliaan kon dit seizoen niet in actie komen voor de Chinezen omdat hij niet naar het land kon reizen. Eerder vertrok al zijn landgenoot Anderson Talisca om dezelfde reden uit China. Hij tekende vorige maand bij de club Al Nassr in Saudi-Arabië.

Paulinho speelde twee periodes voor Guangzhou. In 2015 voetbalde hij er onder leiding van zijn de Braziliaanse coach Luiz Felipe Scolari en won met de club de Aziatische Champions League. Hij verhuisde daarna voor een seizoen naar Barcelona, maar keerde in 2018 terug bij Guangzhou.

„Ik voel mij erg verdrietig dat ik de club moet verlaten. Maar ik ga ervan uit dat ik op een dag terug kan komen om jullie allemaal nog een keer te zien”, aldus Paulinho.

ZONDAG 20 JUNI

Heracles Almelo bindt vier spelers

16.27 uur: Heracles Almelo heeft vier spelers langer aan de club gebonden. Het gaat om Adrian Szöke, Koen Bucker, Navajo Bakboord en Mohamed Amissi. De Eredivisieclub uit Twente sprak eerder al de intentie uit om door te gaan met het viertal. Inmiddels is daarover met het kwartet een akkoord bereikt. Ze deden zondagochtend ook al weer mee aan de eerste training voor het nieuwe seizoen.

Heracles heeft de optie in het contract van Szöke gelicht. Daardoor ligt de 22-jarige aanvaller nog tot medio 2022 vast in Almelo. Hij kwam in 2019 naar Heracles en speelde tot nu toe 31 officiële duels voor de club.

Bucker (25) heeft een nieuw tweejarig contract ondertekend met daarin een optie voor nog een seizoen. Afgelopen seizoen maakte de doelman zijn officiële debuut. Verdediger Bakboord (22) heeft zijn handtekening gezet onder een eenjarige verbintenis met een optie voor twee extra seizoenen.

Amissi (20) staat ook zeker nog tot en met juni 2022 onder contract bij Heracles Almelo. De international van Burundi kwam in de zomer van 2019 naar Heracles Almelo. Vorig jaar september maakte de vleugelaanvaller zijn officiële debuut in de uitwedstrijd tegen Willem II.

ZATERDAG 19 JUNI

Brood blijft trainer van gedegradeerd ADO Den Haag

15.53 uur: ADO Den Haag gaat ook na de degradatie uit de Eredivisie door met Ruud Brood als hoofdtrainer. In een evaluatie kwamen Brood en de clubleiding tot de conclusie dat er „voldoende perspectief” is om met elkaar door te gaan. De 58-jarige Brood werd in november in Den Haag aangesteld als opvolger van de ontslagen Aleksandar Rankovic. Hij ondertekende een contract tot de zomer van 2022.

Ondanks de trainerswisseling en de komst van heel wat nieuwe spelers in de winter, degradeerde ADO na dertien jaar uit de Eredivisie. Brood moet ervoor zorgen dat de club uit Den Haag komend seizoen vanuit de Keuken Kampioen Divisie weer de stap omhoog kan maken.

Brood, eerder trainer van onder meer RKC Waalwijk, Roda JC, NEC en NAC Breda, krijgt Giovanni Franken (43) en Edwin Grünholz (51) als assistenten. Raymond Mulder wordt de keeperstrainer bij ADO. Adrie Bogers, die eind vorig jaar met Brood mee kwam, moet vertrekken.

VRIJDAG 18 JUNI

Heracles Almelo strikt jonge linksback Roosken

20:34 uur Heracles Almelo heeft Ruben Roosken aangetrokken. De 21-jarige linksback heeft bij de Eredivisieclub uit Twente een driejarig contract ondertekend. De geboren Emmenaar komt over van TOP Oss.

„Het is mooi dat ik mezelf Heraclied mag noemen. De overgang naar deze club komt na een jaar hard werken bij TOP Oss. Dat is beloond, nu wil ik hier verdere stappen maken”, laat Roosken weten.

„We waren op zoek naar een jonge linksback die bij ons kan doorgroeien. Die hebben we in Ruben gevonden. Hij is een type speler dat past bij het spel dat we willen spelen met aanvallende backs”, licht technisch directeur Tim Gilissen toe.

Roosken maakte een jaar geleden de overstap van FC Emmen naar TOP Oss. Bij de Brabantse club groeide hij uit tot een vaste waarde. Hij kwam afgelopen seizoen in dertig officiële wedstrijden in actie.

AZ legt zoon Sander Westerveld vast

18.03 uur: AZ heeft Sam Westerveld vastgelegd. De 18-jarige doelman, de zoon van voormalig Oranje-keeper Sander Westerveld, maakte deel uit van de jeugdopleiding van de Akmaarders.

De jonge Westerveld maakte eerder dit jaar al zijn profdebuut. In april keepte hij tijdens het Keuken Kampioen Divisie-duel tussen Jong AZ en Roda JC.

„Mijn vader had een rijke carrière en hopelijk is dit het begin van de mijne” aldus Sam Westerveld, die opgroeide in Spanje, Italië, Engeland en Zuid-Afrika, omdat zijn vader voor onder meer Real Sociedad, Liverpool, AC Monza en Ajax Cape Town speelde.

„Ik wil in zijn voetsporen treden en eigenlijk nog beter worden. Dat is zeker ambitieus, maar ik heb zelfvertrouwen en geloof erin dat ik hier kan slagen.”

Bekijk ook: Lassina Traoré voor ongeveer tien miljoen euro van Ajax naar Shakhtar

Bekijk ook: PSV haalt Marco van Ginkel voor vijfde keer naar Eindhoven

FC Groningen legt verdediger Sverko vast

16.31 uur: FC Groningen heeft Marin Sverko vastgelegd. De 23-jarige linksbenige verdediger heeft een contract voor drie jaar getekend, met een optie voor nog een extra seizoen. Sverko is Kroatisch jeugdinternational en beschikt tevens over een Duits paspoort. Hij komt over van 1. FC Saarbrücken.

Sverko doorliep de opleiding van Karlsruher SC en debuteerde in november 2016 als 18-jarige voor die club in een wedstrijd tegen 1. FC Kaiserslautern. Vlak na het debuut vertrok Sverko naar Bundesligaclub Mainz 05, waar hij voornamelijk in het tweede elftal speelde. Na verhuurperiodes bij onder meer Karlsruher SC, maakte de speler in de zomer van 2020 een definitieve transfer naar FC Saarbrücken. De club speelt in de derde Bundesliga.

Julio Pleguezuelo nog een jaar bij FC Twente

14.26 uur: Julio Pleguezuelo speelt ook volgend seizoen bij FC Twente. De 24-jarige verdediger heeft een eenjarig contract getekend, met een optie op nog een jaar. De Spanjaard was afgelopen seizoen een vaste waarde voor de Tukkers, tot hij in februari zwaar geblesseerd raakte aan een knie.

„De blessure die Julio opliep was een flinke teleurstelling voor hem en het team”, zegt technisch directeur Jan Streuer. „Julio is op de weg terug en we wilden hem graag voor FC Twente behouden. Hij is een speler met een goede mentaliteit en zeer betrokken bij de club. We hebben er vertrouwen in dat hij na zijn blessure sterk terugkeert om van waarde te zijn voor de ploeg.”

De Spaanse verdediger speelde in de jeugd van FC Barcelona en maakte op 16-jarige leeftijd de overstap naar Arsenal. In 2019 vertrok hij transfervrij naar FC Twente. Tot nu toe speelde Pleguezuelo veertig wedstrijden voor de club uit Enschede, waarin hij een keer tot scoren kwam.

Huurling Da Cruz en FC Groningen gaan niet met elkaar verder

12.39 uur: Alessio Da Cruz heeft FC Groningen verlaten. De club uit de Eredivisie had in de huurovereenkomst met de Italiaanse club Parma een optie tot koop bedongen, maar heeft die niet gelicht omdat de 24-jarige aanvaller zelf niet wilde blijven.

Al in april liet Da Cruz weten dat zijn toekomst niet in Groningen ligt. „Het komt er hier gewoon wat minder uit. Volgend seizoen wil ik ergens spelen waarvan ik bijna zeker weet dat het eruit gaat komen”, zei hij tegen RTV Noord. „In Italië is het er bij mij altijd uitgekomen. Daarom wil ik voor zekerheid gaan en graag terug naar Italië.”

Volgens technisch directeur Mark-Jan Fledderus had FC Groningen een „behoorlijk transferbedrag” moeten betalen als het Da Cruz had willen overnemen van Parma. „Als de speler dan bovendien ook nog eens aangeeft liever niet te willen blijven, hebben wij op basis van deze argumenten de afweging gemaakt de optie in de overeenkomst niet te lichten.”

De Nederlander kwam in oktober op huurbasis over van Parma. Da Cruz speelde 23 officiële wedstrijden voor Groningen. Daarin scoorde de aanvaller vier keer en hij gaf drie assists.

DONDERDAG 17 JUNI

NEC contracteert doelman Vukovic

20.59 uur: NEC heeft doelman Danny Vukovic gecontracteerd. De 36-jarige Australiër komt over van de Belgische club KRC Genk. Bij de naar de Eredivisie gepromoveerde club uit Nijmegen heeft hij voor twee jaar getekend, met een optie voor nog een seizoen.

Vukovic speelde de afgelopen vier seizoenen bij Genk, eenmaal werd hij met de club kampioen. Het afgelopen seizoen kwam de doelman tot 24 officiële wedstrijden. Eerder speelde Vukovic voor Sydney FC, Melbourne Victory, Perth Glory, Vegalta Sendai, Wellington Phoenix, Konyaspor en Central Coast Mariners.

Technisch directeur Ted van Leeuwen was al ruim voor de play-offs om promotie naar de Eredivisie in gesprek met de Australiër. „In onze zoektocht naar een juiste afstemming tussen jong talent en ervaren krachten, kwamen we bij Danny Vukovic uit. We zijn erg blij met zijn komst. Hij is al jaren één van de topkeepers in België en actueel Australisch international.”

Ashley Young keert terug bij Aston Villa

20.21 uur: Ashley Young keert terug op het oude nest. De vleugelspeler komt over van Internazionale, waar hij een seizoen speelde. Daarvoor stond hij negen jaar onder contract bij Manchester United, dat hem in 2011 overnam van Aston Villa.

„Hij brengt veel ervaring met zich mee en is bovendien op verschillende posities inzetbaar”, zegt coach Dean Smith. „Ik heb uitgebreid met hem gesproken. Hij is vastberaden om van waarde voor ons te zijn komend seizoen.

In Birmingham tekent hij een contract voor een seizoen. Voor de club van El Ghazi speelde hij in het verleden al 190 wedstrijden.

Hoedt maakt overstap naar RSC Anderlecht

15.54 uur: Wesley Hoedt speelt volgend seizoen voor RSC Anderlecht. De 27-jarige verdediger komt over van Southampton, dat hem de afgelopen jaren steeds heeft uitgeleend. Vorig jaar voetbalde hij voor Lazio uit Rome.

Hoedt gaat in Brussel spelen met nummer 4 en heeft een contract getekend tot 2025. „De contacten tussen RSC Anderlecht en mezelf lopen ondertussen al meer dan een jaar”, zegt hij op de website van de club. „Het was wachten op het juiste moment.” De zesvoudig international had naar eigen zeggen onmiddellijk een klik met trainer Vincent Kompany.

Bij Anderlecht wordt Hoedt herenigd met de ervaren middenvelder Lior Refaelov, met wie hij bij Antwerp samenspeelde. „Het is aan mezelf en Lior om de kleedkamer de nodige volwassenheid bij te brengen. En de vele jonge spelers te helpen ontwikkelen.” Op de training zal hij onder anderen landgenoten Michel Vlap en Warner Hahn tegenkomen.

Hoedt ondertekende eind 2012 zijn eerste profcontract bij AZ. In 2015 maakte hij de overstap naar Lazio. Twee jaar later werd hij gekocht door Southampton. De Noord-Hollander speelde 45 wedstrijden voor de Engelse club voor hij werd uitgeleend aan achtereenvolgens Celta de Vigo, Antwerp en Lazio.

AC Milan neemt Engelse international Tomori over van Chelsea

15.50 uur: De Engelse verdediger Fikayo Tomori verhuist definitief van Chelsea naar AC Milan. De Italiaanse club heeft de 23-jarige international overgenomen van de winnaar van de Champions League. Tomori speelde het afgelopen half jaar al op huurbasis voor de nummer 2 van de Serie A en was een vaste waarde bij Milan.

Tomori doorliep de jeugdopleiding bij Chelsea en debuteerde in 2016 in de hoofdmacht van de ’Blues’. Hij speelde in totaal 27 wedstrijden voor Chelsea, dat hem ook uitleende aan Brighton & Hove Albion, Hull City en Derby County. In 2019 debuteerde de verdediger in de nationale ploeg van Engeland.

WOENSDAG 16 JUNI

Gianluigi Buffon (43) onder de lat bij Parma

Gianluigi Buffon, 43 jaar inmiddels, weet van geen ophouden. Na twintig jaar keert de legendarische doelman terug naar Parma, de club waar hij in 1995 zijn debuut maakte op het Italiaanse hoogste niveau. Afgelopen seizoen stond Buffon onder de lat bij Juventus.

Met 176 interlands voor Italië, 10 Italiaanse landstitels, 6 bekers en een wereldbeker op zak, heeft Buffon niets meer te bewijzen. Toch voelt hij het nog kriebelen en keert hij terug naar de club waar het voor hem helemaal begon.

Parma degradeerde afgelopen seizoen uit de Serie A en rekent nu op de ervaring van Buffon om meteen terug te promoveren.

Robbemond nieuwe trainer De Graafschap

16.08 uur: Reinier Robbemond is de nieuwe hoofdtrainer van De Graafschap. De eerstedivisieclub uit Doetinchem heeft met de de 49-jarige oefenmeester overeenstemming bereikt over een contract voor twee seizoenen. Hij volgt Mike Snoei op, die werd ontslagen nadat De Graafschap in de slotfase van de Keuken Kampioen Divisie er niet in slaagde promotie af te dwingen.

Met Robbemond haalt De Graafschap een oude bekende terug. Tussen 2004 en 2009 speelde hij op het middenveld en kwam hij tot ruim honderd officiële duels voor de ’Superboeren’. In 2007 beleefde hij zelfs de promotie met De Graafschap naar de Eredivisie. Robbemond was eerder hoofdtrainer van Jong AZ en TOP Oss. Bij Willem II en PSV was hij actief als assistent-trainer, waarbij hij bij Willem II ook nog acht duels als interim-hoofdtrainer fungeerde. Afgelopen seizoen was Robbemond assistent-trainer van Maccabi Tel Aviv.

„We zijn zeer verheugd dat we Reinier als nieuwe hoofdtrainer kunnen presenteren”, zegt manager voetbalzaken Peter Hofstede. „Na het afscheid van Mike Snoei hebben we de tijd genomen in de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer. We hebben ons breed georiënteerd om tot de beste keuze te komen. We hebben met elkaar een profielschets opgesteld waar een nieuwe trainer aan moest voldoen. Daar past Reinier perfect bij. Hij heeft ervaring als trainer - in zowel binnenland als buitenland - en heeft een duidelijke voetbalvisie die aansluit bij waar we met de club heen willen.”

Robbemond kijkt uit naar zijn terugkeer naar De Graafschap. „Ik heb als speler hier een geweldige tijd meegemaakt met altijd een volle Vijverberg waar het fantastische publiek je altijd steunde tot de laatste seconde. Nu mag ik als trainer met mijn staf en spelers ervoor zorgen dat we in die zelfde sfeer successen mogen gaan boeken.”

Veldmate terug naar FC Emmen

15.37 uur: Jeroen Veldmate keert terug naar FC Emmen. De centrale verdediger tekent een contract voor één seizoen bij de club, die onlangs degradeerde uit de Eredivisie.

Veldmate (32) debuteerde in 2007 in het betaalde voetbal voor FC Groningen. Vervolgens was hij actief bij Helmond Sport, Sparta, Heracles en het Deense Viborg FF. In 2017 maakte hij transfervrij de overstap naar FC Emmen. Hij speelde een grote rol in de promotie naar de Eredivisie in 2018.

Veldmate zelf ging destijds niet naar de Eredivisie, hij tekende bij Go Ahead Eagles. Met de club uit Deventer promoveerde hij het afgelopen seizoen naar de Eredivisie.

Vijfde zomerversterking Go Ahead Eagles een feit

10.23 uur: Promovendus Go Ahead Eagles is zich flink aan het versterken voor het Eredivisie-seizoen. Mats Deijl (23), de afgelopen vier seizoenen actief als speler van FC Den Bosch, komt transfervrij naar Deventer, waar hij een contract voor drie jaar heeft getekend.

De rechtsback, die ook centraal en op het middenveld uit de voeten kan, speelde in de jeugdopleiding van de Bosschenaren, alvorens hij eind 2016 zijn profdebuut maakte. Daar groeide hij uit tot een vaste waarde. „Ik voelde dat ik toe was aan een nieuwe stap: ik ben ambitieus. Daarom is het mooi dat Go Ahead Eagles op mijn pad kwam”, zegt hij zelf.

DINSDAG 15 JUNI

Juventus huurt Morata nog een jaar van Atlético Madrid

22:00 uur: De Spaanse spits Alvaro Morata voetbalt ook volgend seizoen voor Juventus. De Italiaanse topclub van Oranje-international Matthijs de Ligt huurt de 28-jarige aanvaller nog een jaar van Atlético Madrid. Afgelopen seizoen maakte Morata in de Serie A elf doelpunten voor de ploeg die als vierde eindigde.

De Spanjaard speelde tussen 2014 en 2016 al voor Juventus. Morata kwam daarna uit voor Real Madrid, Chelsea en Atlético. Met Real, waarvoor hij ook twee periodes speelde, won de spits twee keer de Champions League.

In 137 wedstrijden voor Juventus maakte Morata 47 doelpunten en gaf hij 27 assists. De spits is momenteel met zijn land actief op het EK. Morata kreeg na de openingswedstrijd tegen Zweden (0-0) behoorlijk wat kritiek omdat hij in Sevilla enkele grote kansen onbenut liet.

Van Drongelen van HSV naar Union Berlin

17.41 uur: Rick van Drongelen gaat weer op het hoogste niveau in Duitsland voetballen. De 22-jarige verdediger verruilt Hamburger SV voor 1. FC Union Berlin, dat afgelopen seizoen op de zevende plaats eindigde in de Bundesliga en zich zo kwalificeerde voor de voorrondes van de Conference League.

Van Drongelen wordt bij Union Berlin ploeggenoot van onder anderen Sheraldo Becker, oud-speler van Ajax, PEC Zwolle en ADO Den Haag. De Zeeuw speelde vier jaar voor HSV, waarmee hij in zijn eerste seizoen degradeerde uit de Bundesliga. De club uit Hamburg was tot dan toe de enige ploeg die sinds de oprichting van de Bundesliga altijd op het hoogste niveau had gespeeld.

Het lukte HSV sinds de degradatie niet om terug te keren. De club eindigde drie jaar op rij als vierde in de tweede Bundesliga. „Het was een eer om voor deze club te spelen”, zei Van Drongelen, die eerder voor Sparta Rotterdam uit kwam. „Het was mijn doel om met HSV te promoveren, maar helaas is dat niet gelukt. Ik verheug me nu op een nieuwe uitdaging bij Union Berlin en hoop dat het HSV komend seizoen wel lukt om te promoveren.”

Van Drongelen, die afgelopen seizoen vanwege een zware knieblessure lang aan de kant stond, speelde 95 wedstrijden voor HSV. Hij maakte twee doelpunten.

Heerkens begint aan negende seizoen bij Willem II

17.21 uur: Verdediger Freek Heerkens heeft zijn contract bij Willem II met een seizoen verlengd. De 31-jarige Brabander tekende in Tilburg tot medio 2022 bij. Hij begint aan zijn negende seizoen in dienst van Willem II.

Heerkens kwam eerder voor Go Ahead Eagles uit. „Ik ben van Willem II gaan houden en ik weet wat ik hier heb, dat ga ik niet zomaar weggooien. We hebben een goede basis opgebouwd de afgelopen jaren en dat maakt mijn keuze om te verlengen niet moeilijk”, laat Heerkens weten.

Technisch directeur Joris Mathijsen noemt Heerkens een echte clubman. „Freek is met zijn leiderschap zowel binnen als buiten de lijnen belangrijk voor het team. Met zijn mentaliteit en ervaring is hij een voorbeeld voor anderen.”

Heerkens speelde tot dusver 183 officiële duels voor Willem II.

SC Cambuur haalt spits Hendriks terug als opvolger van Mühren

17.19 uur: SC Cambuur heeft spits Sam Hendriks gehaald als opvolger van Robert Mühren. De 26-jarige Hendriks speelde afgelopen seizoen bij Go Ahead Eagles, dat net als Cambuur wist te promoveren naar de Eredivisie.

Hendriks speelde in de seizoenen 2018-2019 en 2019-2020 ook al twee periodes voor Cambuur, telkens op huurbasis. „We kennen Sam natuurlijk goed en weten daardoor wat we aan hem hebben; een spits die goed bij onze manier van spelen past”, aldus technisch manager Foeke Booy. „Naast zijn ervaring is het ook een echte teamspeler en iemand die de weg kent in het strafschopgebied.”

Hendriks, die voor één seizoen heeft getekend (met een optie voor een extra jaar bij handhaving), speelde in Nederland ook voor (Jong) Ajax en De Graafschap. In 2018 vertrok hij naar de Belgische club OH Leuven.

Eerder verzekerde Cambuur zich al van de diensten van verdediger Marco Tol, die overkwam van FC Volendam. De Volendammers verbaasden door Mühren te verleiden tot een terugkeer. Mühren werd afgelopen seizoen met 38 doelpunten topscorer van de Keuken Kampioen Divisie.

MAANDAG 14 JUNI

Vormer tot 2023 bij Club Brugge

17.29 uur: Ruud Vormer heeft zijn contract bij Club Brugge verlengd tot 2023. De Belgische landskampioen meldt dat de 33-jarige Nederlandse aanvoerder zijn handtekening onder een contractverlenging heeft gezet.

Vormer speelt sinds 2014 voor Club Brugge. De middenvelder, die eerder uitkwam voor AZ, Roda JC en Feyenoord, won met de club vier landstitels, één keer de Belgische beker en twee keer de Belgische Supercup.

Feyenoord verlengt contract Malacia met een jaar tot 2024

13.31 uur: Feyenoord heeft het contract van Tyrell Malacia met één jaar verlengd. De 21-jarige verdediger ligt daardoor tot medio 2024 vast in Rotterdam. In 2018 tekende hij al een vijfjarig contract.

„Dit is mijn club, al sinds ik hier in 2008 binnenkwam”, aldus Malacia. „Sindsdien groei ik ieder jaar als voetballer, dus dan is het logisch om langer bij Feyenoord te willen blijven. Ik ben blij dat ik dit seizoen heb kunnen laten zien waartoe ik in staat ben, zowel bij Feyenoord als bij Jong Oranje. Ik heb er ontzettend veel zin in om die lijn door te trekken in het nieuwe seizoen, onder een nieuwe trainer.

Malacia, die afgelopen seizoen tot 26 competitiewedstrijden kwam, reikte begin deze maand als basisspeler van Jong Oranje tot de halve finales van het Europese kampioenschap Onder 21.

Feyenoord staat komend seizoen onder leiding van trainer Arne Slot.

ZONDAG 13 JUNI

FC Emmen neemt alweer afscheid van aanvaller Frei

10.40 uur: FC Emmen heeft komend seizoen in de Keuken Kampioen Divisie niet de beschikking over de Zwitsers-Turkse aanvaller Kerim Frei. De 27-jarige Frei, die nog een contract voor één seizoen had, vertrekt naar de Turkse club Fatih Karagümrük.

Frei kwam in januari van vorig jaar voor het eerst naar Emmen. Hij werd toen op huurbasis overgenomen van Istanbul Basaksehir. Begin dit jaar werd de aanvaller gekocht. FC Emmen wist degradatie echter niet te voorkomen.

Ook Elias Frei, de zeven jaar jongere broer van Kerim Frei, vertrekt uit Drenthe. De optie in zijn contract wordt niet gelicht.

ZATERDAG 12 JUNI

Zoetebier als keeperstrainer terug bij Vitesse

12.53 uur: Edwin Zoetebier keert als keeperstrainer terug bij Vitesse. De 51-jarige Noord-Hollander volgt Rein Baart op in de staf van hoofdtrainer Thomas Letsch. Zoetebier stond zelf in het seizoen 2000-2001 onder de lat in Arnhem.

Hij keepte ook bij onder meer FC Volendam, Feyenoord, PSV en NAC Breda. Zoetebier won in 2002 met Feyenoord de UEFA Cup. Hij werkte als keeperstrainer bij FC Volendam.

Dick Schreuder vervangt Joseph Oosting als assistent-trainer. Oosting is als hoofdtrainer aan de slag gegaan bij RKC Waalwijk. Schreuder (49) voetbalde bij onder meer PSV, FC Groningen, RKC Waalwijk en Go Ahead Eagles. Hij was eerder assistent van zijn broer Alfred bij de Duitse club Hoffenheim. Alfred Schreuder werkt nu als assistent van Ronald Koeman bij FC Barcelona.

PEC Zwolle trekt na Lamprou nog een doelman aan

09:45 uur PEC Zwolle heeft na Kostas Lamprou nog een nieuwe doelman aangetrokken. De 20-jarige Jasper Schendelaar komt transfervrij over van AZ. Schendelaar, die afgelopen seizoen op huurbasis uitkwam voor Telstar, ondertekende een contract voor twee jaar in Zwolle met een optie op nog een jaar.

De doelman uit Alkmaar werd in 2013 opgenomen in de jeugdopleiding van AZ. Schendelaar speelde al zeventig wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie, voor Jong AZ en Telstar. Afgelopen seizoen werd hij voor het eerst opgeroepen voor Jong Oranje. De keeper gaat nu in Zwolle de concurrentiestrijd aan met Lamprou, die eerder in de week al transfervrij overkwam van RKC Waalwijk.

„Zeker het voorbije seizoen heb ik flinke stappen kunnen maken en nu merk ik dat ik klaar ben voor een volgende stap”, aldus Schendelaar, die eerder al in verband werd gebracht met Ajax en Arsenal. „PEC Zwolle heeft een duidelijk plan met mij, hier wil ik me de komende jaren verder ontwikkelen.” Volgens technisch manager Mike Willems van PEC is de doelman klaar voor de stap naar de Eredivisie. „Het is nu aan hem om hier in Zwolle naam te maken en zich te laten gelden.”