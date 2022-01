Wout van Aert: ’De wielerwereld heeft een renner als Mathieu van der Poel nodig’

De Nederlandse wereldkampioen maakte woensdag bekend rust te nemen en ook het WK in het Amerikaanse Fayetteville te laten schieten wegens aanhoudende rugproblemen. „Heel jammer voor Mathieu dat hij het WK moet missen. De cross en het wielrennen in het algemeen heeft renners zoals hij nodig”, zei Van Aert in Herentals waar hij deelneemt aan een cross om de X2O-Trofee.

„Mathieu sukkelt nu al een tijdje met de rug en dat is een vervelend probleem. Ik hoop dat hij snel kan herstellen en niet te veel wedstrijden moet missen”, zei Van Aert, die zelf nog geen uitsluitsel geeft over deelname aan het WK eind januari. Desgevraagd zei hij dat het afhaken van Van der Poel daarop geen invloed heeft. „Ik ben nu in de eerste plaats bezig met deze cross en met het Belgisch kampioenschap van komende zondag.”