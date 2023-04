Premium Het beste van De Telegraaf

Uit de Spotlights: Oud-spits Martin Reijnders bereikt met zijn bedrijf wél Bayern München en Manchester City

Door Wilber Hack

Martin Reijnders met zijn twee zoons Eliano (m.) enTijjani timmert als ondernemer flink aan de weg.

Niet voor elke speler of trainer is een lang leven in de voetballerij weggelegd. Soms lonkt een leven in de luwte of is het nodig om buiten de spotlights de kost te verdienen. In deze rubriek zoomen we in op de tweede carrière van ex-spelers en trainers. Vandaag: Martin Reijnders, oud-spits van PEC Zwolle, FC Den Bosch, Nashville, FC Jokerit, FC Haka en Veendam en bovendien vader van Eliano Reijnders (Jong FC Utrecht) en Tijjani Reijnders (AZ).