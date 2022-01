Golfer Darius van Driel mist door corona miljoenentoernooi

Sport

Vader en zoon Woods eindigen als tweede op golftoernooi in Orlando

De Amerikaanse golfer Tiger Woods en zijn 12-jarige zoon Charlie zijn op het PNC Championship in Orlando op de tweede plaats geëindigd. 'Team Woods' ging op de tweede en laatste dag van het speciale evenement rond in 57 slagen, mede dankzij 11 birdies op rij. Op zaterdag had het duo ook al een foutl...