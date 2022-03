Juventus-speler zorgt met positieve coronatest voor schrik bij tegenstanders en teamgenoten

Locatelli is een vaste waarde in het elftal van trainer Massimiliano Allegri. Hij werd woensdag na 82 minuten gewisseld, bij een achterstand van 1-0. In de laatste minuten liep Villarreal uit naar 3-0, mede door een benutte strafschop van Oranje-international Arnaut Danjuma na hands van Juventus-verdediger Matthijs de Ligt. Na de 1-1 van drie weken eerder in Spanje werd de 'Oude Dame' zo voor eigen publiek uitgeschakeld.

In de Serie A staat Juventus op de vierde plaats, met 7 punten achterstand op koploper AC Milan. De ploeg van Allegri ontvangt zondag hekkensluiter Salernitana.