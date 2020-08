Spurtkoning Erik Zabel: ’Het overkomt alle sprinters een keer’

Erik Zabel Ⓒ HH/ANP

Als je zes keer op een rij de groene trui aan de sprintgevechten in de Tour de France hebt overgehouden, en je palmares met 140 zeges is opgesierd, begrijp je alles van dé crash na de clash tussen Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen. Erik Zabel (50) is duidelijk: ’Als je te ver bent gegaan, weet je dat zodra je de streep bent gepasseerd.’