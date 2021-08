Dylan Groenewegen klopt Mark Cavendish in Denemarken, zege João Almeida in Polen

Hij won in Esbjerg de sprint met overmacht voor de Brit Mark Cavendish. De Italiaan Giacomo Nizzolo finishte als derde. Drie Nederlanders eindigden bij de eerste vijf, Arvid de Kleijn werd vierde, net voor Cees Bol.

Om door een ringetje te halen

„Deze overwinning is er eentje om door een ringetje te halen”, verklaarde Groenewegen na zijn derde overwinning van het seizoen. „We hebben de gehele dag de controle gehad over de koers. We wisten dat de laatste plaatselijke omlopen erg hectisch zouden zijn. Gelukkig hielden we in de smalle straten het overzicht en uiteindelijk bleek dat we als ploeg flink wat power over hadden. Mijn ploeggenoten hebben me in ideale positie afgeleverd. Toen ik aanging, merkte ik gelijk dat het goed zat. We zullen als team proosten op deze overwinning en dan de blik weer richten op de aankomende etappes.”

Zege Almeida

In de Ronde van Polen werd de tweede rit in lijn gewonnen door João Almeida. De renner van Deceuninck - Quick-Step bleef Diego Ulissi en Matej Mohoric nipt voor na een steile slotklim.

Almeida neemt ook de leiding over in het algemeen klassement van Phil Bauhaus. De Duitser won maandag de eerste etappe.