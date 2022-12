Premium Het beste van De Telegraaf

Oranje-doelvrouw mikt na sterk EK op (top)transfer en basisplaats op WK De doorbraak van Van Domselaar: ’Ik kon het zelf niet direct plaatsen, zo intens was het’

Lars van Soest

Daphne van Domselaar. Ⓒ Robert Hoetink

Net als vorig jaar brengt Oranje-doelvrouw Daphne van Domselaar de feestdagen door bij haar familie in het Noord-Hollandse Oudkarspel, het meest noordelijke gehucht van de dorpenstad Langedijk, net boven Alkmaar. Dezelfde kerstballen hangen weer in de boom en andermaal wordt de traditionele kerstdis opgediend. Voor de rest is de afgelopen twaalf maanden echter weinig bij hetzelfde gebleven voor de 22-jarige Van Domselaar. Na haar doorbraak op het EK lonken nu een plek onder de lat op het WK 2023 en een transfer. „Het gevoel van afgelopen zomer houd ik dichtbij me, maar ik wil door, ik wil meer.”