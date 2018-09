Zwak Oranje dankt Memphis

In de eerste helft was het spel van Oranje slechts een klein beetje beter dan de staat van de erbarmelijke grasmat: overtuigend was het allemaal niet. Blind zag zijn ploeg enkele kansjes creëren, maar de thuisploeg slaagde er af en toe óók in om gevaarlijk te worden.

Het meeste gevaar kwam van Arjen Robben, die liet zien waarom hij de afgelopen maanden zo werd gemist. De buitenspeler toonde zijn klasse door Oranje na 36 minuten op 0-1 te zetten. Na een combinatie tussen Georginio Wijnaldum en Davy Klaassen kreeg Robben de bal voor zijn linkervoet, waarna hij zonder moeite de Luxemburgse doelman met een schuiver verschalkte.

Arjen Robben bleef na de rust achter in de kleedkamer. Ⓒ AFP

Lang kon Oranje echter niet genieten van de voorsprong. Basisdebutant Joshua Brenet veroorzaakte nog voor de rust een strafschop. De rechtsback van PSV leunde in een sprintduel op de rug van een tegenstander, die daar eenmaal in het strafschopgebied dankbaar gebruik van maakte door naar de grond te gaan. De scheidsrechter wees gedecideerd naar de stip, waarna Maxime Chanot Maarten Stekelenburg naar de verkeerde hoek stuurde en zodoende de gelijkmaker op zijn naam kreeg.

Zonder Robben en Wesley Sneijder ging het Nederlands elftal in de tweede helft op zoek naar een hernieuwde voorsprong. Klaassen nam met een kopbal via de grond de eerste grote kans voor zijn rekening, maar de Ajax-aanvoerder zag zijn inzet gekeerd worden door Ralph Schon. De doelman had even later echter geen antwoord op een kopbal van Memphis Depay, die in de rust met Steven Berghuis was ingebracht voor Robben en Sneijder. De aanvaller, die het momenteel moeilijk heeft bij Manchester United, werd op maat bediend door zijn clubgenoot Daley Blind: 2-1.

Memphis Depay viert zijn eerste treffer. Ⓒ EPA

De onrust bij beide teams kwam het niveau in het vervolg niet ten goede. Oranje was niet tevreden met de benauwde voorsprong, terwijl Luxemburg iets wilde forceren, maar niet sterk genoeg was. Doelpunten leken dan ook niet logisch, maar via een vrije trap maakt Depay zes minuten voor tijd zijn tweede treffer van de avond. De aanvaller vierde zijn goal door het publiek met zijn handen achter zijn oren om een reactie te vragen. In de slotfase maakte Marten de Roon nog zijn debuut bij Nederland,

Door de overwinning heeft Oranje nu zeven punten. Blind & co delen de tweede plek in de poule met Zweden, maar hebben een beter doelsaldo dan de Scandinaviërs, tegen wie in Solna gelijk werd gespeeld. Frankrijk gaat met tien punten aan de leiding.

De volgende interland van het Nederlands elftal is op 25 maart. Het Nederlands elftal gaat dan op bezoek bij Bulgarije. Daarna volgt een thuiswedstrijd tegen Luxemburg.