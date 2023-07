Zusjes Rogge wereldkampioen waterpolo: ’Zo bijzonder dit samen mee te maken’

AMSTERDAM - Het is 19.12 uur in de Japanse avond als in het zwembad in Fukuoka bijna iedereen de adem inhoudt. De WK-finale tussen de waterpolosters uit Nederland en Spanje is uitgedraaid op een thriller en de beslissende penaltyserie bereikt een climax. Oranje heeft nog één goal nodig. Brigitte Sleeking haalt uit en enkele seconden later barst er een gigantisch feest los. Speelsters vallen elkaar huilend in de armen en iedereen van de Nederlandse delegatie springt het water in. Na 32 jaar is Oranje weer wereldkampioen.

WK-debutante Lieke Rogge (zittend, tweede van rechts) viert met haar ploeggenotes, inclusief zus Bente (staand, tweede van rechts), het veroveren van de wereldtitel. Ⓒ Foto ANP/HH