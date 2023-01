Premium Het beste van De Telegraaf

Ajax-doelman Rulli: ’We hebben genoeg kwaliteit voor de landstitel’

Door Valentijn Driessen Kopieer naar clipboard

Jorge Sanchez met Geronimo Rulli (r). Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - De Argentijn Geronimo Rulli heeft zijn gezicht al laten zien in de binnenstad van Amsterdam. Samen met zijn vrouw. „Het is een mooie, grote stad.” De wereldkampioen en nieuwe doelman van Ajax kan nog ongestoord over de grachten banjeren. Zonder aangeklampt te worden over de slechte resultaten van Ajax.