Hattrick voor Mads Pedersen in Vuelta

„Onze ploeg was zo indrukwekkend”, jubelde Pedersen aan de finish. „Ze werkten echt hard. Ik ben mijn ploeggenoten erg dankbaar. Dit is een zege voor hen. Zonder mijn ploeg had ik geen kans gehad.” De Brit Fred Wright, dinsdag nog schuldig aan de valpartij van Primoz Roglic, eindigde als tweede. De Belg Gianni Vermeersch werd derde. Mike Teunissen was met een vijfde plaats de beste Nederlander.

Remco Evenepoel zag zijn leidende positie niet in gevaar komen. De Belg verdedigt zaterdag tijdens de laatste bergetappe van Moralzarzal en Puerto de Navacerrada een voorsprong van 2.07 op de Spanjaard Enric Mas. Juan Ayuso, de Spaanse nummer 3 van het algemeen klassement, volgt op 5.14. De Ronde van Spanje eindigt zondag met een vlakke rit naar Madrid.

„Dit was de perfecte etappe”, vertelde Evenepoel. „Het was fijn dat Trek-Segafredo de hele dag op kop reed voor Pedersen. We hadden beloofd om de etappe te helpen controleren. Een grote valpartij was mijn grootste angst. Gelukkig ben ik op de fiets gebleven.”

