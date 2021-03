Sport Kort: Kriechmayr de snelste in Saalbach

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Skiën: Kriechmayr wint afdaling in Saalbach

13.34 uur: De Oostenrijkse wereldkampioen Vincent Kriechmayr heeft zaterdag in eigen land de afdaling om de wereldbeker van Saalbach-Hinterglemm gewonnen. Kriechmayr troefde de Zwitser Beat Feuz en de Oostenrijker Matthias Mayer af.

Vrijdag was de afdaling in Saalbach nog gestaakt vanwege de dichte mist. De Italiaan Dominik Paris leidde op dat moment voor Kriechmayr. Paris eindigde zaterdag als vierde.

Voor de 29-jarige Kriechmayr is het de negende wereldbekerzege uit zijn carrière. Dit seizoen staat de teller op drie. Hij won eerder twee super-G’s. Op het WK in Cortina d’Ampezzo won Kriechmayr vorige maand goud op de afdaling en de super-G. In de tussenstand van wereldbeker afdaling behoudt Feuz de leiding na zeven manches. In de algemene wereldbeker blijft de Fransman Alexis Pinturault de leider. Hij startte niet op de afdaling.

Driebanden: Verrassende wereldkampioen bij vrouwen

12.10 uur: De 25-jarige Koreaanse Se-yeon Kim heeft voor een verrassing gezorgd op het eerste wereldkampioenschap driebanden voor vrouwen bij de Professional Billiards Association (PBA) op haar naam te schrijven

Ze versloeg in de finale dé grote favoriet voor de titel haar landgenote Ga-young Kim met 4-2. De kersverse wereldkampioene driebanden gaat met het grootste bedrag dat ooit voor een vrouwentoernooi kon worden gewonnen van 75.000 euro naar huis. Ga-young Kim kreeg een cheque 15.000 euro

Wielersport: Intermarché met drie Nederlanders naar Parijs-Nice

11.26 uur: Wielerploeg Intermarché-Wanty-Gobert staat zondag met drie Nederlanders aan de start van de rittenkoers Parijs-Nice. Met Danny van Poppel mikt het Belgische team, dat debuteert in de WorldTour, op succes in de sprintetappes. Zijn broer Boy van Poppel en Taco van der Hoorn maken ook deel uit van het door ploegleider Hilaire Van der Schueren geleide zevental.

Parijs-Nice begint zondag vanuit het departement Yvelines en duurt acht dagen. Op de derde dag is er een individuele tijdrit over 14 kilometer in Gient. „De eerste dagen willen we met Danny van Poppel in de sprint scoren. Daarnaast moeten we ook onze klimmers door de waaierritten loodsen, want Louis Meintjes en Rein Taaramäe zijn in staat om op de zware parcoursen van de bergritten een goede prestatie te leveren”, aldus Van der Schueren.

Paardensport: Negen paarden overleden aan virus in Valencia

11.13 uur: Het aantal paarden dat is overleden aan de gevolgen van het in Valencia uitgebroken rhinopneumonie-virus is opgelopen tot negen. Volgens de internationale paardensportbond FEI gaat het om paarden uit Duitsland, Spanje, België, Frankrijk en Zweden.

Het paardenvirus dook op bij een concours hippique in Valencia. Aangezien de daar aanwezige paarden zich vervolgens over Europa verspreidden, kondigde de FEI een verbod op wedstrijden aan tot eind maart. In Valencia staan momenteel 12 Nederlandse paarden in quarantaine.

Volgens de FEI is er naast de overleden paarden nog sprake van een groot aantal „ernstige gevallen.” De besmetting werd afgelopen week ook in Doha geconstateerd bij paarden van de Duitser Sven Schlüsselburg. Die dieren, die tot 12 februari in Valencia verbleven, vertonen inmiddels geen symptomen meer, zo meldde de Duitse paardensportbond.

Atletiek: Gediskwalificeerde Ingebrigtsen krijgt alsnog goud op EK indoor

09.06 uur: De Noorse atleet Jakob Ingebrigtsen heeft bij de EK indoor in het Poolse Torun alsnog de Europese titel op de 1500 meter veroverd. Ingebrigtsen, die als eerste de finish passeerde, werd later gediskwalificeerd omdat hij in het begin van de wedstrijd een voet buiten de piste had gezet. De Noor vocht dat besluit aan en is alsnog tot winnaar uitgeroepen.

De wedstrijdjury oordeelde na het bekijken van de televisiebeelden dat de jonge Noor „werd geduwd door een andere concurrent. Hij haalde geen enkel voordeel uit het incident en het heeft de wedstrijd en zijn resultaat dus niet beïnvloed”, meldt het jurybesluit.

De pas 20-jarige Ingebrigtsen, regerend Europees kampioen outdoor, won de race in Torun vrijdagavond in 3.37,56 voor lokale favoriet Marcin Lewandowski (3.38,06) en de Spanjaard Jésus Gomez (3.38,47). Lewandowski was de titelverdediger.

Volleybal: Guidetti langer bondscoach Turkse volleybalsters

09.05 uur: Giovanni Guidetti is ook de komende vier jaar bondscoach van de Turkse volleybalsters. De voormalig bondscoach van de Oranje-vrouwen, tevens clubcoach van topclub Vakifbank, heeft zijn contract voor die periode verlengd, meldt de Turkse volleybalbond.

Guidetti was bijzonder succesvol met het Nederlandse team waarmee hij onder meer vierde werd op de Olympische Spelen van Rio 2016. Eind van dat jaar stapte de Italiaan onverwacht op omdat hij meer bij zijn gezin in Istanbul wilde zijn. Dat besluit werd niet gewaardeerd door de Nederlandse internationals. Zijn contract liep nog tot na de Spelen van Tokio, oorspronkelijk in 2020.

Guidetti slaagde er met Turkije in zich te plaatsen voor de naar deze zomer uitgestelde Olympische Spelen. Nederland lukte dat niet.

Tennis: Herstelde Djokovic terug op de tennisbaan in Miami

08.38 uur: Novak Djokovic maakt deze maand op de Miami Open zijn rentree op de tennisbaan na een blessure. De Servische nummer 1 van de wereld heeft zijn komst naar het toernooi in Florida bevestigd. Djokovic won vorige maand de Australian Open, maar liep in dat toernooi wel een spierscheuring op.

Dat gebeurde al in de derde ronde, maar het weerhield hem er niet van het toernooi voor de negende keer te winnen. Daardoor heeft de 33-jarige Serviër nu achttien grandslamtitels achter zijn naam staan. Maandag wordt hij alleen recordhouder wat betreft het aantal weken dat hij de wereldranglijst aanvoert. Met 310 weken deelt hij het record nu nog met de Zwitser Roger Federer.

Het speelschema dat Djokovic op zijn website heeft geplaatst geeft aan dat hij op 22 maart het seizoen hervat in Miami. Daarna volgt het graveltoernooi van Monaco en, op diezelfde ondergrond, het kleinere toernooi van Belgrado. De ATP Tour keert voor het eerst sinds 2012 terug in de Servische hoofdstad waar Djokovic op zijn eigen tenniscentrum in actie zal komen.