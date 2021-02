Cagliari stelt razendsnel opvolger ontslagen Di Francesco aan

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Semplici volgt Di Francesco op bij Cagliari

19.57 uur: Cagliari heeft coach Eusebio Di Francesco (51) ontslagen vanwege de slechte resultaten in de Serie A. Cagliari is door een reeks nederlagen gezakt naar de achttiende plaats met 15 punten uit 23 duels. Niet veel later liet de club al weten dat Leonardo Semplici is benoemd tot zijn opvolger.

Di Francesco stond sinds afgelopen zomer aan het roer bij Cagliari, dat op Sardinië is gevestigd. De voormalige Italiaanse international volgde toen Walter Zenga op. Di Francesco coachte eerder Lecce (2011), Sassuolo (2012-2017), AS Roma (2017-2019) en Sampdoria (2019).

Semplici (53) was lange tijd trainer van SPAL, dat hij van de Serie C naar de Serie A leidde.

Wielrennen: Olympia’s Tour verplaatst naar 2022

19.29 uur: Olympia’s Tour gaat in 2021 niet door vanwege het coronavirus. De organisatie van de oudste etappekoers van Nederland heeft geprobeerd de editie van dit jaar van 9 tot en met 12 maart te laten verrijden. Er is volgens de instantie echter ’geen enkel perspectief’ om nu een wielerwedstrijd in de openbare ruimte te organiseren voor (deels) amateursporters.

De volgende editie van Olympia’s Tour vindt nu plaats in het voorjaar van 2022. Een verhuizing naar later in het jaar staat volgens de organisatie niet garant voor een deelnemersveld dat past bij de statuur van de ronde. Naar verwachting zal de ruimte op de internationale kalender namelijk te gering zijn om een goede plek en daarmee de komst te garanderen van de sterkste teams en renners op continentaal niveau en bij de clubs.

Borussia Dortmund accepteert coronaboete van 75.000 euro

19.14 uur: Borussia Dortmund heeft een boete van 75.000 euro geaccepteerd. De club kreeg de geldstraf vanwege het overtreden van coronaregels.

Dortmund won zaterdag de uitwedstrijd tegen aartsrivaal Schalke 04 met 0-4. De spelersbus werd bij terugkomst opgewacht door enthousiaste fans die geen afstand hielden. Sommige spelers van Borussia Dortmund droegen geen mondkapje in de bus en vierden het feestje mee.

Directeur Hans-Joachim Watzke van Borussia Dortmund begreep de euforie, maar erkende ook schuld. „Het zou ook raar zijn als de spelers als wassen beelden in de bus waren blijven zitten als ze na zo’n zege worden opgewacht door fans”, zei hij. „Maar we moeten ons aan de regels houden, dus we accepteren de boete.”

Voetbal: Britse premier: ’Mogelijk in mei fans bij duels Premier League’

17.55 uur: Supporters keren half mei mogelijk weer terug bij voetbalwedstrijden in de Premier League. Dat heeft premier Boris Johnson maandag laten weten.

De laatste speelronde van de Premier League staat voor 17 mei op de agenda. De finale van de prestigieuze FA Cup staat voor 15 mei uitgeschreven.

Johnson vertelde nog niet over het EK-voetbal, dat als het aan de UEFA ligt nog steeds in 12 landen wordt gehouden. Volgens de huidige plannen worden de halve finales en de eindstrijd in Londen afgewerkt.

Johnson presenteerde maandag een routekaart waarin is vastgelegd hoe de coronaregels op termijn worden versoepeld in Engeland, dat sinds 4 januari in lockdown is. Buitensporten als voetbal, golf en tennis mogen vanaf 29 maart ook op amateurniveau weer in teamverband worden hervat. Sportscholen en zwembaden mogen vanaf 12 april weer hun deuren openen.

Basketbal: Nederland sluit EK-kwalificatie af met verlies

17.15 uur: De Nederlandse basketballers hebben de EK-kwalificatie afgesloten met een nederlaag tegen Zweden. De ploeg van de Italiaanse bondscoach Maurizio Buscaglia, die zich zaterdag verzekerde van deelname aan het EK van 2022, moest in Istanbul met 74-59 buigen voor de Scandinaviërs. Emmanuel Nzekwesi was met 11 punten de meest productieve man bij Oranje.

De basketballers wonnen zaterdag in de Turkse stad 65-57 van Kroatië en verzekerden zich daardoor van deelname aan het EK, dat volgend jaar wordt gespeeld in vier landen: Tsjechië, Georgië, Duitsland en Italië. Ondanks de nederlaag tegen Zweden eindigde Oranje als tweede in de poule achter Kroatië.

De basketballers deden in 2015 ook mee aan het Europees kampioenschap. Dat was toen voor het eerst in 26 jaar.

Voetbal: Chelsea heeft Havertz en Pulisic terug tegen Atlético

16.25 uur: Chelsea kan dinsdag in het eerste duel met Atlético Madrid in de achtste finales van de Champions League weer beschikken over Kai Havertz en Christian Pulisic. De twee aanvallende middenvelders keren terug in de selectie van trainer Thomas Tuchel. De Braziliaanse verdediger Thiago Silva ontbreekt bij het duel dat in de Roemeense hoofdstad Boekarest wordt gespeeld.

Havertz en Pulisic deden de laatste wedstrijden van Chelsea vanwege fysieke problemen niet mee. De 36-jarige Silva raakte begin deze maand geblesseerd. „Dit wordt een wedstrijd voor iemand met de kwaliteiten van Thiago, maar helaas is hij niet beschikbaar”, zei Tuchel, die 23 spelers meeneemt naar Boekarest. Vanwege de coronarestricties moet Atlético voor de thuiswedstrijd uitwijken naar Roemenië.

„Natuurlijk is het een nadeel voor Atlético, ze zijn hun thuisvoordeel nu kwijt”, zegt Tuchel. „Daar hoeven we niet lang over te discussiëren. We spelen tegen een ploeg met veel ervaring op dit niveau en met een ervaren trainer. Hopelijk gaat dit het beste bij ons naar boven halen.”

Voetbal: Real Madrid ook zonder Benzema tegen Atalanta

16.00 uur: Karim Benzema mist woensdag de uitwedstrijd van Real Madrid tegen Atalanta in de achtste finales van de Champions League. De Franse spits is niet op tijd hersteld van een enkelblessure.

Trainer Zinédine Zidane verklaarde zondag al dat hij geen enkel risico wil nemen met zijn topscorer. „Als hij niet helemaal fit is, dan gaat hij gewoon niet mee”, zei hij.

Zidane moet flink puzzelen op zijn basisformatie voor het uitduel met de ploeg die Ajax uitschakelde in de groepsfase van de Champions League. Sergio Ramos, Eden Hazard, Marcelo, Dani Carvajal, Federico Valverde, Rodrygo, Álvaro Odriozola en Éder Militão zijn ook niet inzetbaar tegen Atalanta.

Zidane heeft zijn selectie aangevuld met spelers van het tweede elftal. Diego Altube, Víctor Chust, Miguel Gutiérrez, Sergio Arribas, Antonio Blanco en Hugo Duro gaan mee naar Bergamo.

Motorsport: Márquez nog altijd niet klaar voor rentree in MotoGP

14.55 uur: De Spaanse motorcoureur Marc Márquez, zesvoudig wereldkampioen in de MotoGP, is niet klaar voor een rentree. Hij is nog altijd niet volledig hersteld van de gecompliceerde armbreuk die hij vorig jaar al in de eerste grand prix opliep en die hem uitschakelde voor de rest van het seizoen. Het is hoogst onzeker of de Spanjaard er weer bij is tijdens de openingsrace van het seizoen, de Grote Prijs van Qatar op 28 maart.

Zijn team Honda meldde maandag dat Márquez niet aanwezig is bij de voorbereidende testraces van volgende maand in Qatar. Hij blijft zich vooralsnog concentreren op zijn revalidatie. „Het is heel belangrijk dat ik naar de artsen luister en naar mijn lichaam. Ik stap pas op de motor wanneer ik 100 procent fit ben en om dat te bereiken heb ik nog wat werk te verrichten”, liet Márquez weten.

De 28-jarige Spanjaard brak zijn rechterbovenarm bij een crash in de eerste race van het vorige jaar in Jerez op 19 juli. Hij onderging een operatie, maar forceerde de plaat die in zijn arm was gezet bij het openen van een raam. Een tweede ingreep was daardoor noodzakelijk. Hij zat vervolgens het hele seizoen aan de kant en moest toezien hoe zijn landgenoot Joan Mir na een spannende strijd de titel in de koningsklasse van de motorsport veroverde.

Voetbal: Peter Bosz is vaste doelman Hradecky wekenlang kwijt bij Leverkusen

14.35 uur: Trainer Peter Bosz moet het bij Bayer Leverkusen wekenlang doen zonder zijn vaste doelman Lukas Hradecky. De Finse international kampt met een achillespeesblessure. Hij moest zich daardoor twee weken geleden laten vervangen tegen FSV Mainz (2-2).

Medisch onderzoek wees uit dat Hradecky voorlopig rust moet houden. Volgens de artsen staat de 31-jarige keeper in ieder geval tot na de interlandperiode van eind maart aan de kant.

Met reservekeeper Niklas Lomb onder de lat verloor Leverkusen vorige week het eerste duel met Young Boys in de knock-outfase van de Europa League met 4-3. De ploeg van Bosz kwam zondag in de Bundesliga niet verder dan 1-1 bij FC Augsburg. Door een reeks tegenvallende prestaties is Leverkusen na de winterstop afgezakt naar de vijfde plaats in de Duitse voetbalcompetitie.

Voetbal: Bondscoach Vera Pauw verlengt contract in Ierland opnieuw

14.15 uur: Voor de tweede keer in een half jaar tijd heeft Vera Pauw haar contract als bondscoach van de Ierse voetbalsters verlengd. Pauw (58) gaat zich met de Ierse vrouwen proberen te kwalificeren voor het WK van 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland. „We hebben allemaal het gevoel dat we nog niet klaar zijn met elkaar”, zegt Pauw, die in augustus vorig jaar al haar contract in Ierland verlengde tot het komende EK.

De oud-bondscoach van de Nederlandse voetbalsters heeft sinds september 2019 de leiding over de Ierse vrouwenploeg. In de kwalificatie voor het EK in Engeland, dat is uitgesteld naar 2022, eindigde de ploeg van Pauw in de groep op de derde plaats achter Duitsland en Oekraïne. Na de zomer begint de kwalificatie voor het WK 2023.

„We gaan iedere wedstrijd beter spelen, al was het nog niet genoeg om ons te kwalificeren voor het EK. Maar er waren niet veel gesprekken nodig om contractverlenging overeen te komen”, zegt Pauw. „Ik hoor bij deze groep, ik ben blij dat we samen doorgaan. We groeien stap voor stap. Het zou geweldig zijn als we ons plaatsen voor het WK. We hebben dan een beetje geluk nodig bij de loting. Ik hoop dat we in een poule komen waarbij alle landen punten kunnen pakken tegen elkaar. Het WK wordt gehouden in een gebied waar nog nooit een groot toernooi is geweest. De manier waarop Australië en Nieuw-Zeeland het WK nu al benaderen, spreekt de fans enorm aan. Ik hoop dat wij er dan bij zijn.”

De Ierse voetbalsters waren nog nooit van de partij op een groot toernooi. Aan het volgende WK doen 32 landen mee.

Darts: Eerste negen speelrondes Premier League Darts zonder fans

13. 45 uur: De eerste negen speelrondes van de Premier League voor darters worden zonder publiek gehouden in de Engelse stad Milton Keynes. Normaal gesproken gaan de darters die meedoen aan de topcompetitie heel Groot-Brittannië door en maken ze ook uitstapjes naar Rotterdam en Berlijn. Vanwege de coronapandemie en alle restricties die daarmee gepaard gaan, heeft dartsbond PDC besloten om de Premier League voorlopig op een centrale plaats te houden.

De tien deelnemers, onder wie Michael van Gerwen, spelen negen avonden in Milton Keynes: van 5 tot en met 9 april en van 19 tot en met 22 april. De onderste twee van de ranglijst vallen daarna af.

Het tweede deel van de Premier League bestaat uit zeven speeldagen, gevolgd door de play-offs met de top 4 van de ranglijst. Het is nog niet bekend wanneer en waar die tweede fase wordt afgewerkt.

De PDC heeft wel alvast het programma voor 2022 gepresenteerd. De Premier League begint dan op 3 februari in Cardiff. Het is de bedoeling dat de zeventien speelsteden die voor 2021 op de kalender stonden, waaronder Rotterdam, volgend jaar wel allemaal worden aangedaan. De speelavond in Ahoy staat nu voor donderdag 24 maart 2022 op het programma.

De Engelse darter Glen Durrant won de Premier League afgelopen jaar. Hij onttroonde Van Gerwen, die de vier voorgaande edities op zijn naam had geschreven.

Wielrennen: Wereldkampioen Alaphilippe debuteert zaterdag in ’Omloop’

13.00 uur: Wereldkampioen Julian Alaphilippe maakt zaterdag zijn debuut in de Omloop Het Nieuwsblad. De Franse wielrenner behoort tot de zeven renners die namens Deceuninck - Quick-Step in Gent aan de start staan, onder wie ook Zdenek Stybar, de winnaar van 2019. Alaphilippe deed nog nooit mee aan de Belgische openingsklassieker.

Het is voor de 28-jarige Fransman een terugkeer op de kasseien. In oktober kwam Alaphilippe ten val tijdens de Ronde van Vlaanderen, terwijl hij voorop reed met Mathieu van der Poel en Wout van Aert. De wereldkampioen botste op een langzaam rijdende motor en ging onderuit. Hij liep daarbij onder meer breukjes in zijn rechterhand op.

De Fransman maakte deze maand zijn rentree in de Ronde van de Provence. Alaphilippe eindigde als tweede in het klassement achter de Colombiaan Iván Ramiro Sosa.

De ’Omloop’ gaat over iets meer 200 kilometer en eindigt in Ninove. Een dag later is met Kuurne-Brussel-Kuurne de tweede wedstrijd van het Belgische openingsweekeinde. Alaphilippe doet daar niet aan mee.

Voetbal: Wiegman haalt nieuwe keepster bij Oranje na afhaken Geurts

11:52 uur:Bondscoach Sarina Wiegman heeft keepster Barbara Lorsheyd toegevoegd aan de selectie van de Nederlandse voetbalsters voor de oefeninterland tegen Duitsland. De 29-jarige Lorsheyd, die bij ADO Den Haag speelt, vervangt Loes Geurts. De 125-voudig international kan vanwege knieklachten woensdag niet meedoen in Venlo.

Lorsheyd speelde nog nooit voor Oranje. Sari van Veenendaal is de vaste nummer 1 in de nationale ploeg, met de ervaren Geurts als reserve. Wiegman heeft met Lize Kop nog een keepster in haar selectie zitten.

Met Van Veenendaal onder de lat wonnen de voetbalsters vorige week in Brussel met 6-1 van België. De oefeninterland in het stadion van VVV tegen Duitsland begint om 18.30 uur.

Basketbal: Nederlaag koploper Philadelphia 76ers in NBA

10:01 uur: De basketballers van Philadelphia 76ers hebben een nederlaag moeten incasseren tegen Toronto Raptors in de NBA. De koploper in de Amerikaanse oostelijke divisie verloor met 110-103. Fred van Vleet en Pascal Siakam waren de topschutters bij de Raptors met ieder 23 punten. Bij de ’Sixers’ was Ben Simmons goed voor 28 punten, Joel Embiid noteerde 25 punten en 17 rebounds.

Brooklyn Nets kroop in de stand dichter naar Philadelphia door te winnen van Los Angeles Clippers met 112-108. James Harden was de grote man bij de Nets met 37 punten en 11 rebounds. Kyrie Irving kwam tot 28 punten voor de ploeg uit Brooklyn, waar vedette Kevin Durant opnieuw ontbrak vanwege een hamstringblessure. Paul George was topscorer bij de Clippers met 34 punten.

Philadelphia 76ers en Brooklyn Nets hebben beide twintig zeges geboekt dit seizoen, de Nets verloren één duel meer.

Basketbal: Timberwolves coach Saunders na nieuwe nederlaag in NBA

07:32 uur: Basketbalploeg Minnesota Timberwolves heeft coach Ryan Saunders ontslagen vanwege de slechte prestaties van dit seizoen in de NBA. Dat gebeurde na de nederlaag zondagavond (plaatselijke tijd) tegen New York Knicks: 99-103. Het was al de 24e verliesbeurt voor de ploeg. Er staan slechts 7 zeges tegenover en met een winstpercentage van 0,226 bungelen de Timberwolves onderaan in de westelijke divisie.

„Het zijn lastige beslissingen, maar een verandering is nodig in het belang van zowel de korte- als langetermijndoelen van de club”, verklaarde de leiding van de Timberwolves na de wedstrijd tegen de Knicks. Saunders was bezig aan zijn derde seizoen als coach bij de ploeg uit Minnesota.