Wielrennen: Wereldkampioen Alaphilippe debuteert zaterdag in 'Omloop'

13.00 uur: Wereldkampioen Julian Alaphilippe maakt zaterdag zijn debuut in de Omloop Het Nieuwsblad. De Franse wielrenner behoort tot de zeven renners die namens Deceuninck - Quick-Step in Gent aan de start staan, onder wie ook Zdenek Stybar, de winnaar van 2019. Alaphilippe deed nog nooit mee aan de Belgische openingsklassieker.

Het is voor de 28-jarige Fransman een terugkeer op de kasseien. In oktober kwam Alaphilippe ten val tijdens de Ronde van Vlaanderen, terwijl hij voorop reed met Mathieu van der Poel en Wout van Aert. De wereldkampioen botste op een langzaam rijdende motor en ging onderuit. Hij liep daarbij onder meer breukjes in zijn rechterhand op.

De Fransman maakte deze maand zijn rentree in de Ronde van de Provence. Alaphilippe eindigde als tweede in het klassement achter de Colombiaan Iván Ramiro Sosa.

De 'Omloop' gaat over iets meer 200 kilometer en eindigt in Ninove. Een dag later is met Kuurne-Brussel-Kuurne de tweede wedstrijd van het Belgische openingsweekeinde. Alaphilippe doet daar niet aan mee.

Voetbal: Wiegman haalt nieuwe keepster bij Oranje na afhaken Geurts

11:52 uur:Bondscoach Sarina Wiegman heeft keepster Barbara Lorsheyd toegevoegd aan de selectie van de Nederlandse voetbalsters voor de oefeninterland tegen Duitsland. De 29-jarige Lorsheyd, die bij ADO Den Haag speelt, vervangt Loes Geurts. De 125-voudig international kan vanwege knieklachten woensdag niet meedoen in Venlo.

Lorsheyd speelde nog nooit voor Oranje. Sari van Veenendaal is de vaste nummer 1 in de nationale ploeg, met de ervaren Geurts als reserve. Wiegman heeft met Lize Kop nog een keepster in haar selectie zitten.

Met Van Veenendaal onder de lat wonnen de voetbalsters vorige week in Brussel met 6-1 van België. De oefeninterland in het stadion van VVV tegen Duitsland begint om 18.30 uur.

Basketbal: Nederlaag koploper Philadelphia 76ers in NBA

10:01 uur: De basketballers van Philadelphia 76ers hebben een nederlaag moeten incasseren tegen Toronto Raptors in de NBA. De koploper in de Amerikaanse oostelijke divisie verloor met 110-103. Fred van Vleet en Pascal Siakam waren de topschutters bij de Raptors met ieder 23 punten. Bij de ’Sixers’ was Ben Simmons goed voor 28 punten, Joel Embiid noteerde 25 punten en 17 rebounds.

Brooklyn Nets kroop in de stand dichter naar Philadelphia door te winnen van Los Angeles Clippers met 112-108. James Harden was de grote man bij de Nets met 37 punten en 11 rebounds. Kyrie Irving kwam tot 28 punten voor de ploeg uit Brooklyn, waar vedette Kevin Durant opnieuw ontbrak vanwege een hamstringblessure. Paul George was topscorer bij de Clippers met 34 punten.

Philadelphia 76ers en Brooklyn Nets hebben beide twintig zeges geboekt dit seizoen, de Nets verloren één duel meer.

Basketbal: Timberwolves coach Saunders na nieuwe nederlaag in NBA

07:32 uur: Basketbalploeg Minnesota Timberwolves heeft coach Ryan Saunders ontslagen vanwege de slechte prestaties van dit seizoen in de NBA. Dat gebeurde na de nederlaag zondagavond (plaatselijke tijd) tegen New York Knicks: 99-103. Het was al de 24e verliesbeurt voor de ploeg. Er staan slechts 7 zeges tegenover en met een winstpercentage van 0,226 bungelen de Timberwolves onderaan in de westelijke divisie.

„Het zijn lastige beslissingen, maar een verandering is nodig in het belang van zowel de korte- als langetermijndoelen van de club”, verklaarde de leiding van de Timberwolves na de wedstrijd tegen de Knicks. Saunders was bezig aan zijn derde seizoen als coach bij de ploeg uit Minnesota.