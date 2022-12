WK-shirts Oranje leveren 380.000 euro op voor arbeidsmigranten

De FNV is via de internationale arbeidersvakbond BWI betrokken bij de arbeidsmigranten. Het bedrag wordt volgens de KNVB gebruikt voor het beschermen van hun rechten, juridische hulp, persoonlijke ontwikkeling en sociale activiteiten, zoals voetbal.

De shirts die de spelers van het Nederlands elftal op het WK in Qatar droegen in de wedstrijden tegen Senegal, Ecuador, Qatar, de Verenigde Staten en Argentinië leverden 325.000 euro op. Eerder al werden de shirts geveild waarin Oranje eind september speelde in de Nations League-duels met Polen en België. Dat bracht zo’n 55.000 euro op.

Van Dijk blij bijdrage te kunnen leveren

Aanvoerder Virgil van Dijk zegt blij te zijn dat Oranje zo een bijdrage kan leveren. Voorafgaand aan de eerste wedstrijd op het WK hadden de spelers op het trainingsveld een ontmoeting met arbeidsmigranten, die ook een partijtje speelden tegen Oranje. „Het leek zoiets simpels, kennismaken met elkaar. Maar zowel voor hen als voor ons was deze ontmoeting heel speciaal”, aldus Van Dijk. „Wat ons betreft had dit niet per se voor het oog van de camera’s gehoeven. Maar de aanwezigheid van honderden journalisten heeft wel geleid tot wereldwijde aandacht voor de situatie van deze mensen. Als spelers hebben we zichtbaarheid en het platform, en daarom is het belangrijk dat we ook die rol vervullen.”

Van Dijk zou aanvankelijk samen met de aanvoerders van enkele andere Europese landen tijdens WK-wedstrijden de OneLove-armband ter bevordering van inclusie dragen. Wereldvoetbalbond FIFA dreigde echter in dat geval de aanvoerders een gele kaart te geven, waarna de nationale bonden besloten om de band toch niet te gebruiken.