‘Niemand had zin in de Giro’

Adri van Houwelingen op archiefbeeld. Ⓒ ANP

Op 19 mei 1980, vier dagen na de start van de 63e Giro d’Italia, was de Belgische ploeg Boule d’Or-Studio Casa al gehalveerd. En nog voor de rustdag aanbrak, zat iedereen alweer vrolijk thuis. Adri van Houwelingen, een van de afstappers: ,,Niemand had zin in die ronde.’’