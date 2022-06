Jean-Julien Rojer wint dubbelspel Roland Garros na marathonpartij

Net zoals Rojer en zijn partner maakten Dodig en Krajicek dit toernooi een sterke indruk en schakelden in de kwartfinale de nummers een van de plaatsingslijst uit. De Kroaat en Amerikaan beleefden in zware omstandigheden, vanwege de regen zat het dak dicht en werd het behoorlijk warm in het stadion, ook de betere start. Ze wisten Rojer en Arévalo weliswaar niet direct te breaken, maar het duo had alle problemen van de wereld om de service te behouden. Tijdens de eerste servicebeurt van Rojer waren zelfs drie breakkansen, maar deze bleven allemaal onbenut. Het stond in schril contrast met de vrije snelle games die Dodig en Krajicek steeds afdwongen.

Naarmate de set vorderde ging de service beter lopen en dus werd er een tiebreak afgedwongen. Daarin speelde de mindere opslag Rojer en zijn partner wederom op en dus wonnen Dodig en Krajicek de tie-break overtuigend met 7-4.

Sterk serveren bij breakkans tegen

Het spelbeeld in de tweede set was meer in evenwicht en Rojer en Arévalo kwamen in de eerste games vaker tot punten tijdens de servicegames van de tegenstanders, die zelf een stuk minder breakkansen afdwongen. Maar in de laatste game voor de tiebreak was die daar ineens wel en het was direct een kampioenschapspunt. Met een prima eerste service sloeg Rojer deze echter weg. Ook de tweede en derde kans wist hij op eenzelfde wijze ongedaan te maken. Dus moest wederom een tiebreak beslissen over de setwinst.

Deze keer hielden Rojer en zijn compagnon wel gelijke tred en was er bij 6-5 op er service van Krajicek zelfs een eerste setpunt. Met een knappe volley tussen de Amerikaan en Dodig door zorgde Rojer voor een derde en beslissende set. De tiebreak zorgde nog voor extra schade bij Dodig, die na een spectaculaire - maar tevergeefse - duik bij 3-3 aan zijn schaafwonden moest worden behandeld.

Eenmaal in de derde set aanbeland leek er weinig aan de hand met de Kroaat. Samen met Krajicek kreeg hij zelfs al snel twee breakpunten, maar wederom tilde Rojer op deze cruciale momenten zijn service naar een hoger niveau. Enkele games later waren daar de eerste kansen voor Rojer en Arévalo op een break en waar hun tegenstanders het op dat moment steeds niet konden bolwerken, sloeg Rojer met een knappe voorhand direct toe. Dat leek nieuwe krachten los te maken bij de Nederlander en de El Salvadoraan. De twee leken beduidend fitter dan met name de vermoeid overkomende Dodig en bij 5-3 kregen ze drie matchpoints op de service van Arévalo. Dodig en Krajicek bogen al bij de eerste poging het hoofd voor Rojer en Arévalo.

Vierde grandslamzege

Het is voor Rojer zijn vierde grandslamzege. In het herendubbel won hij al Wimbledon (2015) en de US Open (2017) en in het gemengd dubbel was hij in 2014 de sterkste op Roland Garros.

De dubbeltoernooien op Roland Garros waren voor Nederland dit jaar uiterst succesvol. Wesley Koolhof greep de titel bij het gemengd dubbel, terwijl Matwé Middelkoop met zijn partner in de halve finale van het herendubbel was uitgeschakeld door Rojer en Arévalo.