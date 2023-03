Max Verstappen geeft vader Jos mooi verjaardagscadeau: ’Positief verrast’

„De trainingen waren moeizaam verlopen, dus ik ben positief verrast met pole position”, aldus de regerend wereldkampioen. „En normaal gezien is onze auto in de race nog beter.”

Red Bull werkt zodoende vol vertrouwen toe naar die race op zondag (16.00 uur Nederlandse tijd), want Verstappens teamgenoot Sergio Pérez staat naast de Limburger op de eerste startrij.

Voor Verstappen was het zijn 21e pole position, op de dag dat vader Jos zijn 51e verjaardag viert. „Ik hoop dat hij keek, alhoewel, daar ben ik wel zeker van. Het was een lastige start van het weekeinde en ik kwam niet echt in mijn ritme, maar in de kwalificatie kwam het alsnog bij elkaar. Voor het team is dit een prachtig resultaat, dat we na het succesvolle vorige seizoen direct weer vooraan staan. Ik kijk uit naar morgen.”