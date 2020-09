Chris Froome: ik had niet in de Tirreno willen zijn

Chris Froome Ⓒ BSR Agency

In de weken dat wielrenner Chris Froome op jacht had willen gaan naar zijn vijfde zege in de Ronde van Frankrijk, rijdt hij rond in de Italiaanse etappekoers Tirreno - Adriatico. „Ik maak er geen geheim van dat ik niet ben waar ik had willen zijn”, zegt de Brit in de Gazzetta dello Sport.