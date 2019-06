Koeman: ’Geen speciaal plan om Ronaldo te stoppen’

„Iedereen is fit, een beetje vermoeid, maar dat is logisch. Ik verwacht iedereen te kunnen opstellen”, begint Koeman de persconferentie, een dag voorafgaand aan de finale van de Nations League tegen Portugal.

Ronaldo

De bondscoach weet dat het een lastig duel gaat worden tegen de Portugezen, zeker omdat de Europees kampioen van 2016 in eigen land speelt en beschikt over een van de beste spelers ter wereld. „Een speler van zo’n kwaliteit kun je nooit volledig stoppen”, zegt Koeman over Cristiano Ronaldo. „Maar dat is juist mooi. Voor het voetbal zou het niet leuk zijn als de beste spelers gestopt kunnen worden.” Oranje beschikt in Matthijs de Ligt en Virgil van Dijk over twee zeer sterke verdedigers. „Ik ben niet van plan om een vast iemand op Ronaldo te zetten. We moeten allemaal geconcentreerd verdedigen om hem tegen te kunnen houden.”

Ontwikkeling

Koeman is uiterst tevreden over de plek waar Oranje nu staat. De bondscoach had niet durven dromen dat hij, toen de loting bekend werd gemaakt, met het Nederlands elftal in de finale van de Nations League zou staan. Tot zover werden Frankrijk, Duitsland en Engeland al verslagen tijdens de succesvolle campagne. Koeman prijst vooral de ontwikkeling die het elftal heeft doorgemaakt sinds hij aan het roer staan. „Het team straalt energie. Dat vind ik een van de grootste ontwikkelingen”, zegt de Europees kampioen van 1988. „De groep is heel hecht, het is echt één team. Dat zie je ook bij de jongens die niet spelen.

Strafschoppen

Er werd nog gevraagd of Koeman van plan was om een zelfde soort konijn uit de hoge hoed te toveren zoals Louis van Gaal deed bij het WK van 2014 in Brazilië. Toen haalde Van Gaal zijn doelman Jasper Cillessen naar de kant, zodat Tim Krul onder de lat stond tijdens de strafschoppenserie. „Als het aankomt op strafschoppen ga ik Jasper niet wisselen.”