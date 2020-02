Messi met Ronaldo bij Juventus? ’Niets is onmogelijk’

De 32-jarige Argentijn ligt flink overhoop met de clubleiding van Barça. Recentelijk haalde de magistrale linkspoot nog vernietigend uit richting technisch directeur Eric Abidal.

Messi was witheet omdat de Fransman na het ontslag van trainer Ernesto Valverde had gezegd dat de spelers niet voor hun coach door het vuur gingen. Dat was tegen het zere been van de aanvaller, die juist een goede band met Valverde onderhield.

Lionel Messi en Cristiano Ronaldo speelden jarenlang tegen elkaar. Ⓒ Getty Images

„De spelers dragen verantwoordelijkheid voor wat er op het veld gebeurt en wij zullen de eersten zijn die toegeven dat het allemaal niet zo goed liep, maar ik vind dat als je over spelers praat, je ook met namen moet komen. Doe je dat niet, dan voed je de geruchten en gaan mensen dingen zeggen die niet kloppen”, stelde Messi naar aanleiding van de opmerkingen van Abidal.

Door de openlijk uitgevochten strijd is men in zowel Spanje als Italië in de ban van een mogelijke transfer. Messi zou naar verluidt een clausule in zijn contract hebben laten opnemen, waardoor hij op elk gewenst moment de deur achter zich dicht kan trekken bij Barcelona.

Volgens oud-prof Ariedo Braida, in het verleden directeur bij Barcelona, zijn er maar een paar clubs die het miljoenensalaris van Messi kunnen ophoesten. Waaronder het Juventus van Cristiano Ronaldo.

De Portugees speelde jarenlang bij Real Madrid en stond in die hoedanigheid jaarlijks meermaals tegenover zijn ’rivaal’. Door velen worden beiden gezien als de beste voetballers aller tijden.

„Slechts enkele Engelse en Italiaanse topclubs kunnen Messi betalen”, zo wordt de 70-jarige Braida geciteerd in Spaanse en Italiaanse media. „Als voormalig speler van AC Milan zou ik hem graag in San Siro zien, maar Juventus en Internazionale hebben betere papieren, denk ik. Messi en zijn familie voelen zich al jarenlang thuis in Barcelona, maar in het voetbal is niets onmogelijk...”