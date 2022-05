Domper Jumbo-Visma: Dennis raakt leiderstrui Romandië in slotrit kwijt

Dennis had na de eerste etappe de leiding overgenomen van de Britse proloogwinnaar Ethan Hayter, die door een val op achterstand was binnengekomen. Zaterdag hield de Australische tijdritspecialist nog goed stand in een bergrit, gewonnen door de Colombiaan Sergio Higuita.

Maar tegen Vlasov was Dennis in de race tegen de klok niet bestand. De Rus was goed voor een tijd van 33 minuten en 40 seconden. De Duitser Simon Geschke werd tweede in de tijdrit op ruim een halve minuut van Vlasov, gevolgd door de Zwitser Gino Mäder. Steven Kruijswijk was goed voor de vijfde tijd. Dennis werd slechts 22e.

In het eindklassement klom Mäder naar de tweede plaats, Geschke eindigt als derde. Kruijswijk sloot de zesdaagse rittenkoers af als zevende.

Vlasov won dit jaar al een rit en het eindklassement in de Ronde van Valencia. Anderhalve week geleden finishte de 26-jarige Rus nog als derde in de Waalse Pijl.