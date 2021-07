Tientallen arrestaties rond EK-finale

De Britse politie heeft zondag zeker 49 mensen gearresteerd rondom de EK-finale tussen Engeland en Italië, nadat supporters met elkaar en agenten in conflict raakten. Volgens de politie hebben negentien agenten verwondingen opgelopen. Het is onbekend om wat voor verwondingen het gaat.

„Enkele agenten werken door en helpen de fans om Wembley en het centrum van Londen te verlaten. Wij zijn aanwezig om jou veilig te houden”, meldde de politie op Twitter na afloop van de finale, die na strafschoppen door Italië werd gewonnen.

De sfeer rondom stadion Wembley was in de aanloop naar de finale hier en daar onrustig. Tientallen fans probeerden via enkele dranghekken toegang te verkrijgen tot afgesloten ruimtes buiten de voetbalarena. Ze leken het stadion te willen binnendringen zonder geldige tickets. Volgens de UEFA is dat niet gelukt.

De opdringerige omstanders maakten volgens ooggetuigen gebruik van het gebrek aan voldoende politieagenten en bewakers op sommige plekken bij het omvangrijke complex. Op foto’s op social media viel te zien dat de toegangsweg naar Wembley volledig was volgelopen met mensen.

De EK-finale mocht door 60.000 toeschouwers in het stadion worden bijgewoond. Mogelijk bleven nog vele Britten in de buurt van het stadion rondhangen om nog iets van de uitbundige sfeer mee te pikken.