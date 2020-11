De eredivisie handbal. Ⓒ ANP/HH

Natuurlijk staat de volksgezondheid voorop, maar als het aan NOC*NSF ligt, moet er bij de verenigingen zo snel mogelijk weer op een normale manier kunnen worden gesport. Dat heeft de hoogste prioritiet in het plan voor de heropening van de sport dat ook in de komende week in overleg met het ministerie van VWS ter tafel zal komen.