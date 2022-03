Premium Het beste van De Telegraaf

Volgende opponent van Spanjaard de sensatie van de ATP Tour Het mirakel Rafael Nadal: waar stopt dit?

Door Tijmen Lensink

Rafael Nadal flikt het weer. Zijn volgende tegenstander is Carlos Alcaraz. Ⓒ ANP/HH

Rafael Nadal blijft maar winnen in 2022. Door zijn schitterende zege op Nick Kyrgios bereidde de 35-jarige Spanjaard zijn zegereeks uit naar een indrukwekkende 19-0. En dat mag gerust een wonder worden genoemd. Vechtend tegen de tand des tijds en een slepende voetblessure gaat Nadal maar door. En dus moest de in top vorm verkerende Aussie er aan geloven. Waar houdt dit op?