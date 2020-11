Vitesse blijft keurig in spoor van Ajax

Na twee duels absentie keerde Oussama Tannane bij Vitesse terug in de basis. De grote uitblinker van de eerste vier speelronden incasseerde tegen ADO Den Haag nog voor rust de rode kaart (twee keer geel) vanwege commentaar op scheidsrechter Martens. Tannane miste de thuiswedstrijd tegen PSV door de schorsing en moest vorige week bij de uitwedstrijd tegen Willem II passen vanwege een positieve coronatest.

Tannane liet zich bij zijn rentree meteen weer gelden. Binnen 26 minuten scoorde hij tweemaal. Eerst benutte Tannane een strafschop, die was toegekend voor een overtreding op Armando Broja. Vervolgens verdubbelde hij de marge met een uitstekende individuele actie, zijn vierde goal in zes wedstrijden dit seizoen.

Rode kaart

Behalve Tannane keerden ook Thomas Bruns en Maxi Wittek terug in de basis bij Vitesse en dat ging ten koste van Idrissa Touré, Daan Huisman en Million Manhoef. Bij FC Emmen ontbrak Anco Jansen door een schorsing na zijn rode kaart tegen Feyenoord.

Er leek geen vuiltje aan de lucht voor Vitesse, maar drie minuten na de 2-0 incasseerde Riechedly Bazoer voor een wilde manier van inkomen bij Sergio Pena van FC Emmen. Scheidsrechter Manschot trok in eerste geel, maar werd door de VAR naar de kant geroepen en besloot na het zien van de beelden om er rood van te maken.

Scheidsrechter Jeroen Manschot (R) geeft een rode kaart aan Riechedley Bazoer, die zijn shirt al heeft uitgedaan en genoeg weet. Ⓒ ANP/HH

Kunstje

En dus moest Vitesse het meer dan een uur met een man minder zien vol te houden. In Den Haag lukte dat gedurende 45 minuten goed en wist zelfs de 1-0 voorsprong uit te bouwen naar de uiteindelijke 2-0 eindstand.

Eenzelfde kunstje liet Vitesse aanvankelijk zien tegen FC Emmen. Het eerste kwartier met een man minder had FC Emmen weliswaar het initiatief, maar kreeg Vitesse de betere kansen en maakte Lois Openda er zelfs 3-0 van.

Onder druk

Na rust wist FC Emmen de numerieke meerderheid beter te benutten. Vitesse kwam zwaar onder druk te staan en Michael de Leeuw maakte er nog binnen het uur 3-1 van. De prima voorbereidende actie was van invaller Luciano Carty, een speler uit de eigen gelederen van FC Emmen die pas zijn tweede Eredivisieduel speelde. Diezelfde Carty kreeg even later een enorme kans om zijn invalbeurt nog specialer te maken, maar miste een grote kans voor het doel van Remko Pasveer.

Vitesse-trainer Thomas Letsch had inmiddels ingegrepen en met Idrissa Touré, Thomas Buitink en Patrick Vroegh drie verse krachten ingebracht. Na dik zeventig minuten ging Tannane eruit voor Oussama Darfalou. Met de nieuwe krachten in de ploeg wist Vitesse zich wat te ontworstelen aan de druk van FC Emmen. Het dichtst bij een treffer was nog Pena, die met een schot Pasveer aan het werk zette, maar uiteindelijk leverde het eenrichtingsverkeer na rust maar één goal van FC Emmen op en dat was voor Vitesse voldoende om in het spoor van Ajax te blijven.

