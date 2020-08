Belgen opteren in coronatijd voor ’spookkoersen’

Start in Soignies en finish in Templeuve. Meer is er niet geweten over de ’spookrit’ waar de Ronde van Wallonië komende zondag mee aanvangt. Geen parcours, geen wegwijzer, geen tijdsschema... Niks.

„Bewust”, zegt organisator Christophe Brandt. „We kregen van de Waalse gouverneurs enkel de toestemming als er aan de start, aankomst en onderweg geen toeschouwers staan, uiteraard uitgezonderd de mensen die langs het parcours wonen. Dus hebben we besloten ons parcours niet bekend te maken. Het zal de motivatie van de mensen verminderen om toch live te komen kijken.”

Niet waterdicht

Maar honderd procent waterdicht is het plan van Brandt niet. „Templeuve is niet groot. Er zijn daar geen tien straten waar je een aankomst van een koers kan organiseren, dus zullen de aanhouders het wel vinden. Maar ik hoop dat ze hun verstand gebruiken en thuis blijven, zodat onze koers kan doorgaan.”

De deelnemende ploegen hebben het parcours van de vier etappes in de Ronde van Wallonië wel gekregen. De renners staan zondag dus niet voor een complete verrassing.

Wel op televisie

Ook het parcours van Dwars door het Hageland is bekend bij de renners. Op de website van de wedstrijd vind je het uitgetekende parcours en de wegwijzer, maar er is geen GPX-file (voor navigatie) van de route.

„Ook bij ons is er geen publiek toegelaten”, zegt organisator Nick Nuyens. „We geven die GPX-file pas vrij na de koers. We willen zo de afstekers, die met de auto proberen de renners verschillende keren te zien, ontmoedigen.”

Bron: Het Nieuwsblad