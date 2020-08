Knappe dubbeltitel voor Schuurs in New York

Schuurs veroverde haar elfde dubbeltitel op de WTA Tour. Peschke haalde haar 35e titel in het dubbelspel binnen. Het als derde geplaatste tweetal versloeg in New York, waar het evenement wordt afgewerkt vanwege de coronacrisis, in de finale de Amerikaanse Nicole Melichar en de Chinese Xu Yifan in drie sets: 6-1 4-6 10-4.

Eliminatie titelverdedigers

Schuurs en Peschke hadden vrijdag in de halve eindstrijd opmerkelijk vlot de titelverdedigers Lucie Hradecka (Tsjechië) en de Sloveense Andreja Klepac uitgeschakeld: 6-2 6-1.

Schuurs en Peschke stonden in vijf partijen in New York slechts twee sets af. De 27-jarige Limburgse vormt sinds begin dit jaar een dubbelkoppel met de 45-jarige Tsjechische. Tot aan de maandenlange coronastop hadden ze weinig succes.

US Open

Komende week begint op hetzelfde complex de US Open. Schuurs en Peschke zijn in New York als vierde geplaatst en spelen in de eerste ronde tegen de Canadese Sharon Fichman en de Kroatische Darija Jurak.