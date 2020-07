Guardiola kondigt ’renovatie’ aan bij Manchester City

„We zullen moeten herbouwen. Dat gebeurt over de hele wereld. We moeten dat accepteren en de juiste beslissingen nemen om op het niveau te blijven waar we nu zijn”, zei Guardiola (49). „We hebben exceptionele spelers, maar na dit seizoen zullen we gaan analyseren.”

Het seizoen in de Premier League is geen moment spannend geweest en onlangs werd City onttroond als kampioen. En er zijn voor de club nog zeven speelronden te gaan.

Na het lopende seizoen vertrekt aanvoerder David Silva (34), wiens contract afloopt. Fernandinho (35) en Sergio Agüero (32) hebben nog een contract voor een jaar. Guardiola: „Ik weet niet of ze zullen verlengen of niet. Sommige spelers moeten vervangen worden, maar dat is geen ramp of iets slechts. Het is onderdeel van voetbal.”

Deze week werd bekend dat Leroy Sané niet langer deel uitmaakt van de selectie van City; de transfer naar Bayern werd eindelijk afgerond. „Als jongens niet willen blijven, dan moeten ze gaan”, zei de coach. „We halen niet het beste uit de spelers als ze niet gelukkig zijn hier.”

Manchester City - Liverpool begint donderdagavond om 21.15 uur. De spelers van City zullen voor de wedstrijd in eigen stadion een erehaag vormen voor de kampioenen, een traditie in de Premier League.