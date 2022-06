Premium Het beste van De Telegraaf

Terugblik op meest bijzondere momenten Sherida Spitse staat voor magische grens in Oranje: ’Tranen in mijn ogen als ik de beelden terugzie’

Lars van Soest

Sherida Spitse scoorde tijdens haar voorbije 199 interlands regelmatig. Ⓒ ANP/HH

Ze is nog nat achter de oren wanneer ze zestien jaar geleden haar debuut maakt. Inmiddels is Sherida Spitse 32 jaar en mag ze zich al haar halve leven international - en sinds 2019 recordinternational - noemen. Vandaag slecht ze tegen Engeland de magische grens van 200 interlands. Een unicum in het Nederlandse profvoetbal, mannen incluis. Speciaal voor De Telegraaf blikt de jubilaris, die voor de gelegenheid weer eens aanvoerder mag zijn, terug op haar meest bijzondere momenten in het Oranje-shirt.