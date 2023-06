Mourinho nóg een keer de sjaak: Italiaanse bond schorst Portugees ook voor beledigen arbiter

Mourinho noemde Chiffi de slechtste scheidsrechter die hij in zijn hele loopbaan was tegengekomen. „Hij is vreselijk, hij legt geen enkele menselijke connectie en hij heeft geen empathie”, sprak de 60-jarige Mourinho.

Mourinho is geschorst voor de eerste twee competitiewedstrijden. Het nieuwe seizoen in de Serie A begint in het weekeinde van 19 en 20 augustus.

Vorige week legde de UEFA Mourinho al een schorsing van vier Europese duels op. De trainer kreeg die straf voor zijn wangedrag na de door Roma verloren finale tegen Sevilla in de Europa League. Mourinho beledigde scheidsrechter Anthony Taylor toen hij hem na de wedstrijd op de parkeerplaats bij het stadion in Boedapest tegenkwam. Roma verloor de in 1-1 geëindigde finale na strafschoppen.