Max Verstappen ook in ogen collega-coureurs beste F1-rijder

De eerste Nederlandse wereldkampioen in de koningsklasse kreeg de meeste stemmen in de verkiezing die door de Formule 1 zelf was georganiseerd. Lewis Hamilton eindigde als tweede en Lando Norris werd derde.

Niet alle rijders deden mee aan de verkiezing. Veertien van de twintig coureurs leverden een lijstje in. Verstappen en Hamilton behoorden tot de coureurs die afzagen van deelname.

De Spanjaard Carlos Sainz nam de vierde plaats in, voor Charles Leclerc en Fernando Alonso. Sergio Pérez, de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull, zat niet bij de beste tien. Dat was bij de verkiezing onder de tien teambazen ook al het geval.

Bekijk ook: De avond van Max Verstappen

Verstappen veroverde de titel met de winst in de spectaculaire slotrace in Abu Dhabi, waar hij zevenvoudig wereldkampioen Hamilton in de laatste ronde inhaalde. De 24-jarige Limburger werd vorige week gekozen tot Sportman van het Jaar.