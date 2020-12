Loting WK darts: tegen wie spelen Michael van Gerwen en de andere Nederlanders?

De Schot Murray en de Filippijn Ilagan behoren absoluut niet tot de hoogvliegers binnen de PDC en vallen zelfs nog ver buiten de subtop. Wat dat betreft had de loting voor Van Gerwen slechter kunnen uitpakken. In de derde ronde krijgt Van Gerwen mogelijk voor het eerst te maken met een geplaatste speler, en dat is Ricky Evans die op de 32e plek van de zogenoemde Order of Merit staat.

Van Gerwen zit in de helft van het speelschema, waarin hij in de halve finales Michael Smith (4) kan treffen. Peter Wright (2) en Gerwyn Price (3) zijn aan de ander kant ingedeeld.

Mogelijk Nederlandse onderonsjes

Bij het wereldkampioenschap hebben vijf Nederlanders een beschermde status vanwege hun plek in de top-32 van de wereldranglijst. Naast Van Gerwen zijn dat Jeffrey de Zwaan, Jermaine Wattimena, Danny Noppert en Vincent van der Voort. Zij krijgen een bye en stromen pas in de tweede ronde in.

In die tweede schifting komen mogelijk drie Nederlandse onderonsjes op het programma te staan. Zo kan Van der Voort zijn landgenoot Ron Meulenkamp treffen. Verder krijgt Noppert wellicht te maken met Martijn Kleermaker en Wattimena ontmoet mogelijk Derk Telnekes.

In totaal hebben 96 darters zich gekwalificeerd voor het mondiale eindtoernooi, waaronder in totaal elf Nederlanders. Ook zijn er twee vrouwen van de partij. Lisa Ashton en Deta Hedman mogen het dit jaar proberen tussen de mannen. Fallon Sherrock is er niet bij. Zij baarde bij de laatse editie nog opzien door tot de derde ronde te reiken. Na overwinningen op Ted Evetts en Mensur Suljovic werd de Britse speelster uiteindelijk uitgeschakeld door Chris Dobey.

WK met publiek

Peter Wright is bij het WK de titelverdediger. De Schot versloeg bij de laatste editie Michael van Gerwen in de finale. Ⓒ PDC

Het WK darts begint op dinsdag 15 december in het Londense Alexandra Palace. Er zijn bij elke middag- en avondsessie maximaal duizend toeschouwers welkom. De fans moeten zich wel aan de strikte coronamaatregelen houden. De finale wordt gespeeld op zondag 3 januari van volgend jaar.

Wright is in Londen de titelverdediger. De Schot versloeg op nieuwjaarsdag van 2020 in de finale Van Gerwen met 7-3 in sets. Wright begint het wereldkampioenschap tegen de winnaar van de partij tussen Steve West en Amit Gilitwala uit de eerste ronde. Van Gerwen won het WK in 2014, 2017 en 2019.

Loting Nederlanders op WK

Tweede ronde

Michael van Gerwen (1) - Ryan Murray/Lourence Ilagan

Jeffrey de Zwaan (23) - Ryan Searle/Danny Lauby

Jermaine Wattimena (24) - Derk Telnekes/Nick Kenny

Danny Noppert (25) - Martijn Kleermaker/Cameron Carolissen

Vincent van der Voort (27) - Ron Meulenkamp/Boris Krcmar

Eerste ronde

Dirk van Duijvenbode (43) - Bradley Brooks (daarna tegen Rob Cross)

Ron Meulenkamp (49) - Boris Krcmar (daarna tegen Vincent van der Voort)

Maik Kuivenhoven (73) - Matthew Edgar (daarna tegen Mensur Suljovic)

Martijn Kleermaker (74) - Cameron Carolissen (daarna tegen Danny Noppert)

Niels Zonneveld (79) - William O’Connor (daarna tegen Daryl Gurney)

Derk Telnekes (87) - Nick Kenny (daarna tegen Jermaine Wattimena)

(-) - positie op de wereldranglijst

Bekijk hieronder de complete loting van het WK darts.