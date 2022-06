Bram Lomans ’met zachte landing’ vanaf november hoofdcoach hockeyers HGC

Lomans, die het afgelopen seizoen als assistent-trainer bij het eerste dameselftal van HGC werkte, gaat die rol in eerste instantie ook tot de winterstop bij de mannenequipe vervullen.

Van Ass combineert het bondscoachschap in eerste instantie nog tot het einde van de eerste seizoenshelft met zijn functie als hoofdcoach van de Wassenaarse mannenploeg, waarmee hij afgelopen seizoen knap de play-offs bereikte en in de halve finale tegen Bloemendaal dicht bij een superstunt was. Vanaf half november geeft hij het stokje definitief over aan Lomans, die als strafcornertrainer van de Canadese specialist Gordon Johnston al zijdelings betrokken was bij de mannen van HGC.

Verlanglijstje

Lomans had de hoofdtrainersfunctie bij HGC op termijn hoog op zijn verlanglijstje staan, maar de functie diende zich sneller aan dan verwacht, bekent hij in een reactie met deze krant. „Ik dacht: laat ik me in alle rust ontwikkelen, dan komt de baan over een paar jaar hopelijk nog eens voorbij. Maar die paar jaar zijn een paar maanden geworden.”

De ex-international (206 caps, 140 goals), goed voor een wereldtitel en twee gouden olympische plakken, is er niet minder blij om, vertelt hij. „Het was een ambitie die langzaam aan het ontwikkelen was. Ik heb de laatste zeven jaar op verschillende niveaus gecoacht, maar zo’n mooie baan op je eigen cluppie is echt gaaf.”

Sleepspecialist

De 47-jarige Brabander maakt in de zomer van 1995 de overstap van het Bredase Push naar HGC, waarmee hij een jaar later de landstitel veroverde. Met zijn verwoestende sleepcorner was Lomans de goalgetter van de ploeg van Maurits Hendriks, waarin de sierlijke spelmaker Marc Delissen de onbetwiste vedette was.

De mannen van HGC winnen in 1997 voor het eerst in het clubbestaan de Europese beker voor landskampioenen. Marc Delissen zit met de beker op de schouder van topscorer Bram Lomans.(2e van r). Ⓒ ANP/HH

In 1997 won Lomans met HGC in eigen huis ook de Europa Cup voor landskampioenen. Zijn stormachtige ontwikkeling leverde hem een plek in Oranje op. Zo was hij in Atlanta één van de doelpuntenmakers in de met 3-1 gewonnen olympische finale tegen Spanje.

’Zachte landing’

Lomans werd op de Roggewoning hoogstpersoonlijke voorgedragen door Paul van Ass. „Daar spreekt veel vertrouwen van uit en daar ben ik blij mee”, stelt Lomans, die na de aftocht van Jeroen Bijl ook als technisch directeur in beeld was bij de KNHB.

„De spelers waren ook enthousiast, nadat ze vorige week de domper van het vertrek van Paul moesten verwerken. Het is prettig dat ik dadelijk nog een paar maanden over zijn schouder kan meekijken, het voelt als een zachte landing”, stelt Lomans, die desondanks spreekt van een ’enorme uitdaging’. Want: „Paul opvolgen is zelden iemand gelukt. Maar ik heb er heel veel zin in.”