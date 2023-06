ADO Den Haag zet vol in op Darije Kalezic

De afgelopen weken werden tal van trainers in verband gebracht met ADO Den Haag. Joris Mathijsen richtte zijn pijlen na het afhaken van Danny Buijs echter meteen op Kalezic. Die voldeed aan de profielschets die de nieuwe technisch directeur van de Haagse club bij zijn aantreden had opgesteld. Mathijsen verklaarde dat hij op zoek zou gaan naar een ervaren trainer, die al eens bewezen had dat hij een club naar een hoger niveau kon tillen. Kalezic promoveerde in het verleden met De Graafschap naar de Eredivisie met een team waarin veel spelers uit de eigen jeugd hun opwachting maakten. Hij handhaafde zich met De Graafschap op het hoogste niveau. Een soortgelijke prestatie leverde hij later ook als trainer van Roda JC. Met De Graafschap en met Jong PSV pakte hij in de Eerste divisie een periodetitel.

Jong FC Utrecht

De afgelopen twee seizoenen fungeerde Kalezic als trainer van Jong FC Utrecht. Vier spelers maakten in die periode de sprong naar de A-selectie. Toch liet Kalezic een paar weken geleden zijn nog één jaar doorlopende contract ontbinden. Hij verklaarde toen dat hij zich na twee jaar opleiden van spelers weer wil manifesteren als prestatiecoach.

In zijn loopbaan wisselde Kalezic het opleiden van talenten en het trainen van A-selecties geregeld met elkaar af. Zo was hij eerder ook trainer van Jong PSV. In de Eerste divisie zat hij één seizoen bij MVV op de bank. In het buitenland was hij onder meer actief voor Zulte Waregem, Stockport, Al Taawoun, Wellington en Makassar.

De Bosniër, die in Zwitserland geboren werd, vluchtte in 1994 naar Nederland. Hij ging er voetballen voor FC Den Bosch. Daarna was hij jarenlang actief voor RKC Waalwijk. In Nederland kwam de verdediger verder uit voor AGOVV en De Graafschap. Bij RKC kreeg hij de bijnaam ’Soldaat van Waalwijk’ wegens zijn onverzettelijkheid in het veld. Dat was ook de titel van een documentaire die een paar jaar geleden over zijn leven werd gemaakt. Daarin stond de oorlog die hij meemaakte centraal en keerde hij terug op de velden van Velez Mosta en Lokomotiva, de clubs waar hij is opgeleid.