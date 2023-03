Klopp looft ’resultatenmachine’ van Ten Hag

Liverpool is na een aantal sterke jaren ver teruggevallen. De club staat na 24 speelronden op de zesde plek met 39 punten. Manchester United neemt de derde plek in en heeft 10 punten meer dan Liverpool. Klopp: „Het is duidelijk dat dit team van Manchester United niet wordt opgebouwd voor de komende twintig jaar. Ze hebben spelers gehaald om nu te presteren. Ze zijn echt heel goed.”

Ten Hag won met Manchester United de League Cup en is ook nog in de race in de Europa League en de FA Cup. In de Premier League bedraagt de achterstand op koploper Arsenal, dat een duel meer speelde, 11 punten.

Klopp gaf aan dat hij Manchester United niet kansloos acht voor de titel. De coach van Liverpool geniet vooral van de opgebloeide aanvaller Marcus Rashford. „Het is bijna niet toegestaan om als trainer van Liverpool iets positiefs te zeggen over Manchester United, maar ik ben erg blij voor Rashford. Hij speelt ongelooflijk goed. Zijn snelheid, zijn techniek: het is een mix van alles. We zullen als collectief moeten verdedigen. Rashford is niet de enige speler van wereldklasse bij Manchester.”