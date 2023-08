FC Astana zet eerste stap richting tweeluik met Ajax

Ludogorets opende in de 34e minuut de score via Noah Sonko Sundberg. Zarko Tomasevic maakte namens de thuisploeg vijf minuten voor rust de gelijkmaker, waarna Aleksandr Marochkin in de 53e minuut voor de 2-1 tekende. Bij Ludogorets stond de Nederlandse keeper Sergio Padt in de basis.

De terugwedstrijd in Bulgarije staat volgende week donderdag op het programma. Ajax speelt op 24 augustus een uitwedstrijd tegen de winnaar, waarna de return in de Johan Cruijff ArenA een week later volgt.