Feyenoord-coach Dick Advocaat: ’Eric Botteghin kan spelen tegen Dinamo’

„Als je bij de selectie zit, kun je ook spelen”, merkte coach Dick Advocaat op. Hij kan nog niet beschikken over Leroy Fer. De middenvelder is door een hamstringblessure geruime tijd uitgeschakeld. „Leroy is belangrijk voor het elftal, dus dat is een groot gemis”, erkende Advocaat. „We hebben meerdere opties om hem te vervangen.”

’Dezelfde ambities’

Advocaat ziet het eerste duel met Dinamo Zagreb, dat vorig seizoen nog actief was in de Champions League, als een mooie uitdaging voor Feyenoord. „Tegen zo’n goede ploeg mogen wij laten zien hoe goed wij zijn. We hebben dezelfde ambities als Dinamo Zagreb: we willen ons meten met de besten van Europa. Daar beginnen we donderdagavond mee. Als trainer vind ik het interessant om te zien hoe ver we zijn. Wij zullen zoveel mogelijk uitgaan van onze eigen kwaliteiten, maar zullen zeker tegen deze ploeg ook rekening moeten houden met hun kracht.”

Advocaat heeft momenteel in zijn selectie en staf geen last van coronagevallen. „De belletjes van de dokter blijven echter spannend. Als hij zegt dat iedereen negatief is, hoor je nog net het gejuich niet op de achtergrond.”

